Bankman-Fried libero con una cauzione da 250 milioni di dollari

By

Sam Bankman-Fried è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione da 250 milioni di dollari, ora dovrà attendere l’inizio del processo nei suoi confronti presso la casa dei genitori in California.

L’uomo è stato accusato per frode dopo che lo scorso novembre 2022 entrambe le sue società legate al trading online sono crollate e ha dichiarato fallimento, l’accusa è quella di aver frodato buona parte dei suoi investitori e di essersi appropriato di quasi 8 miliardi di dollari.

Il caso FTX arriva in Tribunale

Nelle ore precedenti il co-fondatore dell’azienda FTX, Sam Bankman-Fried, è stato rilasciato dal Tribunale con una cauzione da 250 milioni di dollari. Sam Bankman-Fried è accusato di frode ai danni degli investitori e i risparmiatori che hanno utilizzato la sua piattaforma di trading legata alle cripto-valute.

La truffa consiste nell’aver prelevato 8 miliardi di dollari dalla piattaforma per poterli utilizzare per fini personali. Secondo quanto emerso questi soldi sarebbero stati utilizzati per finanziare un’altra società sempre di proprietà di Bankman- Fried, Alameda Research fallita anch’essa lo scorso mese, con lo scopo di fare delle donazioni politiche e grandi investimenti immobiliari personali creando così il buco nel bilancio.

I capi d’accusa mossi a suo carico sono cospirazione, frode telematica, violazione dei finanziamenti elettorali e riciclaggio di denaro. Ora dovrà attende l’inizio del processo presso la casa dei suoi genitori, entrambi docenti di legge a Stanford, che si trova a Palo Alto in California, qui sarà monitorato elettronicamente.

La sentenza è stata emessa dal Giudice americano Gabriel Gorenstein durante l’udienza che si è svolta nel Tribunale Federale di Manhattan. Durante tutto il processo Sam Bankman-Fried non ha lasciato nessuna dichiarazione se non per dichiarare la sua volontà nell’accettare le condizioni della cauzione.

Ripercorriamo i fatti

FTX era una delle piattaforme e aziende legate al settore delle criptovalute più proficue, conosciute e utilizzate dagli investitori. Da molti definita una pioniera e il suo fondatore Sam Bankman-Fried era considerato uno degli uomini di affari con maggior talento e brillanti del momento, questo almeno fino al mese scorso.

Lo scorso novembre 2022 si è fatta voce nel settore che l’azienda non era poi così solida come si pensava e così migliaia di investitori hanno tentato di recuperare i soldi investiti e i loro risparmi. Si sono però ritrovati davanti ad un’amara scoperta, i soldi non c’erano più.

L’azienda ha perciò dovuto dichiarare fallimento e non ha risarcito alcun cliente. Per questo il tribunale di New York lo scorso 13 dicembre 2022 ha emesso un mandato d’arresto nei confronti del fondatore dell’azienda Sam Bankman-Fried.

Sam Bankman-Fried al momento delle accuse si trovava alle Bahamas, sede della sua residenza e anche della sua azienda, da qui è stato emesso un mandato di estradizione per poterlo riportare sul suolo americano e poterlo processare presso il Tribuna di New York.

E come abbiamo visto attualmente è stato rilasciato su cauzione, una cauzione dal valore di 250 milioni di dollari, e si trova presso la casa dei suoi genitori a Palo Alto in California dove sarà monitorato elettronicamente.