Fanno irruzione in un locale di Ponte Milvio a Roma e rapiscono un ragazzo: ricerche in corso

Sei persone hanno fatto irruzione nel locale di Ponte Milvio e hanno rapito il giovane, la cui famiglia è nota alle forze dell’ordine.

Al momento sono in corso le indagini per accertare quanto accaduto. Del ragazzo non si hanno ancora notizie.

Giovane rapito in un locale di Ponte Milvio

Hanno fatto irruzione in sei in un noto locale di Ponte Milvio, e hanno rapito un ragazzo. Dalle prime informazioni la famiglia del giovane è nota alle forze dell’ordine per reati di spaccio, soprattutto nella zona San Basilio.

Al momento del rapimento, non c’erano pattuglie in strada in grado di fermare o di intervenire sull’accaduto.

Notizia in aggiornamento.