1800€ euro in più sulle pensioni ma solo a questa categoria: come ottenerli

Una determinata platea di pensionati può stare tranquilla: potrà ricevere 1800 euro in più sugli assegni previdenziali. Ecco come ottenerli.

Come procedere per richiedere ed avere diritto all’aumento previdenziale di 1800 euro sugli assegni pensionistici INPS. Solo una determinata platea ha la possibilità di beneficiare dell’incremento sul cedolino previdenziale. Già a partire dal mese di ottobre i pensionati italiani hanno potuto beneficiare della rivalutazione monetaria degli assegni previdenziali in modalità anticipata, ma a partire dall’anno 2023 le pensioni potranno finalmente beneficiare dell’aumento dell’assegno pensionistico.

Inoltre, la Manovra 2023 prevista dal Governo guidato dalla Leader Giorgia Meloni prevede la possibilità di aumentare le pensioni minime a 600 euro per gli over 75 anni. L’obiettivo del Centro-Destra, in particolare di Forza Italia, è quello di portare le pensioni minime a 1000 euro.

Pensioni: presenta questa Modulo alle Poste per beneficiare dell’incremento di 1800 euro

Gli assegni previdenziali INPS potranno beneficiare di un aumento pari a 1800 euro solo se presentano un determinato Modulo alle Poste. Si tratta di un supplemento INPS che viene riconosciuto sugli assegni previdenziali di importo basso. In fin dei conti, con il rincaro delle bollette luce e gas e con l’inflazione alle stelle molti pensionati e nuclei familiari italiani fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e sostenere tutte le spese necessarie per il sostentamento e per soddisfare i bisogni primari.

Molti pensionati cercano di tagliare le spese, ma è impossibile privarsi dei bisogni di prima necessità. Alcuni percettori delle prestazioni previdenziali possono presentare un’apposita istanza all’INPS per chiedere un supplemento ad integrazione dell’assegno.

Presentando un determinato Modulo al gruppo Poste Italiane SPA è possibile richiedere un supplemento di importo pari a 1800 euro per beneficiare dell’integrazione economica. La presentazione in ritardo della documentazione al gruppo postale potrebbe comportare la sospensione dell’assegno previdenziale per due mesi.

I pensionati e tutti i cittadini italiani che versano in condizioni di disagio economico possono richiedere e presentare l’istanza per avere diritto a percepire le prestazioni assistenziali e le pensioni di invalidità civile. Ovviamente, per averne diritto è necessario dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti sanitari e reddituali.

Pensione di Cittadinanza: requisiti necessari per ricevere 1800 euro

Il Decreto legislativo n.4/2019 prevede la possibilità per coloro che non sono più in età lavorativa di presentare un determinato Modulo alle Poste per poter beneficiare del supplemento INPS pari a 1800 euro. Tutti gli over 67 anni, in possesso di determinati requisiti, potranno presentare la domanda per richiedere la Pensione di Cittadinanza. Si tratta di un aiuto economico destinato a tutti i pensionati che si trovano in una situazione di disagio economico. Per un soggetto singolo l’importo erogato è pari a 780, ma può arrivare fino a 1800 euro nel caso in cui si abiti in affitto e siano presenti altri componenti nel nucleo familiare.

Per presentare il Modulo al gruppo Poste Italiane SPA è necessario essere in possesso di determinati requisiti economici, tra cui:

7500 euro nel caso in cui si sia single e si viva in un immobile di proprietà,

oltre 9300 euro nel caso in cui si abiti in una casa in locazione,

6000 euro per il patrimonio mobiliare (libretti, carte, titoli, etc.),

30000 euro per il patrimonio immobiliare,

sono previsti incrementi pari a cinque mila euro per ogni soggetto disabile.

Per le famiglie che pagano la locazione, è prevista un’integrazione che arriva fino ad un tetto massimo di 1800 euro annui. La stessa somma è prevista per coloro che pagano le rate del mutuo.