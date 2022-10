Francesca Tocca, com’era prima di Amici? La foto inedita di anni fa

La ballerina professionista di Amici, Francesca Tocca, è cambiata rispetto al passato. Ecco com’era la donna ai tempi dei suoi esordi.

Amici di Maria De Filippi è un talent che ha dato la possibilità di far conoscere al pubblico tantissimi ragazzi che nel corso di queste ventidue edizioni si sono susseguiti all’interno della trasmissione.

Molti di questi, dopo la loro esperienza all’interno del programma ci rimangono come ballerini professionisti diventando ancora più apprezzati da parte del pubblico per via delle loro esibizioni.

Francesca Tocca: ecco com’era ai suoi esordi

Assieme a loro, ci sono anche altri ballerini che eseguono passi a due con gli allievi e che li aiutano nel loro percorso scolastico e tra questi, per quanto riguarda la danza caraibica e latina c’è la ballerina Francesca Tocca.

La donna, classe 1989 e nata a Catania ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mono della danza sin da subito e grazie a questa sua passione ha trovato l’amore, infatti è la moglie del professore di danze latine Raimondo Todaro.

I due si sono incontrati quando avevano rispettivamente sedici e diciotto anni e Raimondo non era ancora diventato famoso in seguito al suo debutto televisivo nel programma che l’ha reso noto, Ballando con le Stelle.

Dal loro amore nel 2013 è nata una bambina di nome Jasmine e dopo la sua nascita nel 2014, dopo tanti anni assieme i due hanno deciso di diventare marito e moglie ma qualcosa però non è andato nel verso giusto.

Nel 2020, i due decidono di separarsi per via di alcune incomprensioni e la Tocca si lega sentimentalmente con Valentin Dumitru ballerino che ha preso parte alla diciannovesima edizione di Amici, ritirandosi dal programma dopo essere stato bacchettato da Maria De Filippi per il suo comportamento.

I due sono stati assieme per qualche tempo per poi lasciarsi e nel frattempo si insinuava che Todaro avesse un flirt con Elisa Isoardi con cui stava gareggiando a Ballando con le Stelle.

Secondo alcune indiscrezioni, in realtà Raimondo durante il periodo in cui è stato lontano dalla Tocca ha avuto una storia di breve durata con una ragazza originaria di Gioia del Colle, ma la loro relazione è durata pochi mesi.

Successivamente, Francesca e Raimondo si riavvicinano e durante la ventunesima edizione di Amici si scambiano un bacio mostrando al pubblico, una volte per tutte, di aver risolto i loro problemi e di essere tornati assieme.

Il cambiamento della ballerina

Questo gesto, ha fatto molto parlare e lo stesso Valentin, ex fidanzato della Tocca, ha insinuato che il loro gesto è stato fatto solo perché c’erano le telecamere e non perché sono nuovamente innamorati l’uno dell’altro.

Con il passare del tempo, Francesca Tocca è diventata una donna sicura di sé e anche il suo aspetto è cambiato molto rispetto gli anni dei suoi esordi. Adesso ha i lineamenti più marcati ma questo non la rende meno bella rispetto prima.

La ballerina ha sempre mantenuto il suo fascino che ha conquistato il suo compagno sin da quando hanno cominciato a intraprendere parallelamente il loro percorso nel mondo dei balli latino-americani.

La Tocca ha sempre avuto come elemento caratterizzante dei lunghi capelli castani e uno sguardo affascinante che ha fatto girare la testa a moltissimi ballerini che hanno collaborato con lei.

Adesso, sia la ballerina che suo marito sono presenti all’interno della scuola di Amici, una come professionista, dove si esibisce quasi sempre assieme all’allievo Mattia Zenzola, mentre Raimondo è uno dei docenti di danza di questa edizione.

Tra i due, sembra che le cose vadano per il vesto giusto e tutti quanti sperano che non ci siano più problemi coniugali in quanto come coppia sono una delle più belle del mondo dello spettacolo.