Il piccolo sarebbe rimasto per tre ore sullo scuolabus che avrebbe dovuto accompagnarlo all’asilo nel quartiere San Paolo di Bari.

L’azienda che gestisce il servizio scuolabus ha licenziato l’assistente che si occupa di far scendere i bambini e accompagnarli a scuola e ha sospeso l’autista, mentre Paola Romano, assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Bari, ha annunciato l’apertura di un’indagine interna.

Bambino di tre anni dimenticato sullo scuolabus: assistente licenziata

È scattato il licenziamento per l’assistente che lo scorso 11 ottobre non si è accorta della presenza di un bambino di tre anni sullo scuolabus. Il piccolo è rimasto da solo sull’autobus per circa tre ore, fino a quando i primi alunni non hanno fatto ritorno sullo scuolabus per essere riaccompagnati a casa. L’azienda che gestisce il servizio di trasporto ha licenziato l’assistente e sospeso temporaneamente l’autista.

Sul caso il Comune di Bari ha annunciato di voler aprire un’inchiesta interna per chiarire la dinamica e accertare se vi siano ulteriori responsabilità. Il bambino frequenta una scuola materna nel quartiere San Paolo di Bari. Quella mattina è rimasto da solo sullo scuolabus. Ha provato a farsi sentire, battendo i pugni sui vetri, ma nessuno si è accorto di lui. Poi – forse per la stanchezza, o il caldo – si è addormentato. Quando alle 12 sono rientrati sul bus alcuni alunni, il piccolo è stato ritrovato. Era spaventato e in lacrime, ma in buone condizioni di salute. Fortunatamente aveva con sé una bottiglietta d’acqua.

I genitori del bambino hanno presentato denuncia ai Carabinieri, che potrebbe portare la Procura ad aprire un’inchiesta, mentre Paola Romano, assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Bari, ha annunciato l’apertura di un’indagine interna.