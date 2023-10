Il piccolo sarebbe rimasto per diverse ore da solo sullo scuolabus e una volta terminate le lezioni dei più grandi, l’autista si sarebbe accorto della sua presenza sul mezzo.

Il piccolo era spaventato, ma in buone condizioni. La ditta di proprietà del bus fornisce, oltre all’autista, anche un addetto che si occupa di verificare l’arrivo a destinazione dei bambini. L’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Bari, Paola Romano, ha chiesto una relazione alla ditta per poter avviare un’istruttoria.

Bambino di tre anni dimenticato su uno scuolabus a Bari

Un bambino di tre anni, che frequenta una scuola per l’infanzia nel quartiere San Paolo a Bari, sarebbe stato dimenticato per un’intera mattinata sullo scuolabus che avrebbe dovuto portarlo a scuola. A riportare la notizia è l’Ansa, che riferisce del ritrovamento del piccolo soltanto al termine delle lezioni dei più grandi. Quando gli altri bimbi sono tornati a bordo del mezzo, ci si è accorti di quanto accaduto al piccolo. Del servizio di trasporti si occupa una ditta privata, che oltre al conducente del mezzo, fornisce anche un addetto che dovrebbe garantire l’arrivo a destinazione di tutti gli alunni.

L’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Bari, Paola Romano, ha chiesto una relazione alla ditta per poter avviare un’istruttoria. “Si tratta di un fatto

gravissimo che, se accertato, avrà conseguenze importanti” ha spiegato l’assessora. Attesi anche i dati del gps a bordo del mezzo, per chiarire cosa sia accaduto nelle ore in cui il piccolo è rimasto sullo scuolabus. Il bambino era spaventato e in lacrime, ma in buone condizioni generali.