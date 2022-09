Reddito di cittadinanza, parte il bonus da 700 euro: che serenità per queste famiglie

By

Il reddito di cittadinanza fa partire il bonus da 700 euro per tutte queste famiglie, che potranno finalmente vivere dei giorni sereni. Chi può richiederlo? Scopriamolo insieme.

In questi giorni tutti quanti hanno cercato di capire che cosa sarebbe cambiato con il nuovo Governo. Il caro vita da affrontare non lascia indifferenti, così come l’aumento della benzina e delle bollette.

Il passaggio da pandemia a crisi energetica ha fatto in modo di veder crollare moltissimi sogni e aspettative di moltissimi italiani, con un momento storico delicato e altamente fragile. L’impoverimento è dato dall’aumento dell’inflazione e la perdita totale del potere di acquisto per i cittadini che abitano in Italia.

Lo Stato si è quindi preoccupato di dare un sostegno alle famiglie italiane al fine di poter avere un aiuto sul pagamento di spesa e bollette. Vediamo da vicino che cosa riguarda il bonus 700 euro.

Reddito di cittadinanza, cosa cambia con il nuovo governo?

Il nuovo Governo del centro destra ha esposto un programma che sembra avere convinto la maggior parte degli italiani. Un cambiamento che inizia da oggi e si basa sull’aumento delle pensioni e su tutto quello che sarà possibile avere in merito a lavoro e vita familiare.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza non ci sono ancora delle notizie certe, perché sicuramente non verrà tolto dal centro destra ma modificato.Ovviamente, tutti si devono aspettare che in questo periodo ci saranno dei forti cambiamenti e anche novità interessanti sotto ogni punto di vista.

Alcune famiglie hanno sentito parlare del bonus da 700 euro ancora attivo nonostante il cambio avvenuto nella giornata di domenica: di che cosa si tratta?

Bonus da 700 euro: a chi è dedicato?

Tutti gli strumenti che sono stati messi a disposizione dei cittadini hanno la particolarità di aiutare, al fine di arrivare a fine mese e non sforare il budget tra bollette e altro.

Il sostegno economico del Reddito di Cittadinanza è arrivato in Italia poco prima della pandemia, dando un aiuto concreto a milioni di persone in difficoltà economica. Nonostante le tantissime critiche e una previsione di cambiamento radicale, i cittadini con i requisiti corretti e con un reddito bassissimo potranno ancora chiedere il RdC.

Il reddito da dimostrare con l’ISEE non supera i 6.000 euro, per poi ricevere gli importi direttamente sulla card di colore giallo e una serie di proposte di lavoro per il reinserimento professionale e sociale. L’importo varia a seconda della famiglia, con una media di 500 euro al mese o poco più.

In alcune famiglie dove ci sono dei figli a carico, minorenni e disabili o se ci sono 5 persone l’assegno arriva sino a 742euro. Chi rientra in queste categorie, dovrà fare immediatamente domanda agli enti compententi (INPS) con l’aiuto del Caf o tramite sito ufficiale.