L’ex premier scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata dalla polizia mentre è in atto un’indagine sullo scandalo finanziario che coinvolge il partito. Dopo essere stata rilasciata dalla custodia, la leader ha voluto sottolineare la sua innocenza e ha dichiarato di non essere coinvolta in nessun illecito.

Lo scandalo finanziario che coinvolge Sturgeon ha scosso l’ambito politico scozzese e potrebbe avere conseguenze importanti implicazioni future a seguito della conclusione. Anche il marito dell’ex primo ministro è coinvolto in questa indagine ed è stato ascoltato dagli inquirenti. La leader ha deciso di lasciare la sua posizione dopo anni dedicati alla politica in Scozia.

L’ex premier Sturgeon è stata arrestata per essere interrogata

La Scozia è stata scossa dalla notizia dell’arresto dell’ex primo ministro Sturgeon in seguito allo scandalo finanziario che coinvolge vari membri del partito.

Un portavoce della leader ha confermato che “ha partecipato a un colloquio in cui doveva essere arrestata e interrogata” dalle forze dell’ordine scozzesi. Ha precisato che è stata rilasciata senza alcuna accusa a suo carico.

In una dichiarazione successiva, Sturgeon ha voluto sottolineare la sua innocenza e ha sottolineato che “profondamente angosciante”.

La polizia in Scozia ha riferito che l’arresto di Sturgeon è avvenuto alle 10:09 di domenica mentre il rilascio invece alle 17:24. Questo scandalo finanziario sta scuotendo il mondo politico scozzese e potrebbe avere ripercussioni significative sia per la Sturgeon, che per il futuro della politica scozzese.

La polizia scozzese ha emesso una comunicazione relativa: “all’arresto di una donna di 52 anni, avvenuto domenica 11 giugno 2023, in connessione con l’inchiesta in corso sui finanziamenti e le finanze del Partito Nazionale Scozzese. La persona in questione è stata sottoposta a interrogatorio da parte degli investigatori dopo essere stata arrestata alle 10:09, e nel pomeriggio dello stesso giorno è stata rilasciata senza accuse, in attesa di ulteriori sviluppi dell’indagine. Un rapporto sulla vicenda sarà trasmesso al Crown Office e al Procurator Fiscal Service. Si fa presente al pubblico che la questione è ancora aperta in base al Contempt of Court Act 1981, e si invita pertanto ad evitare di discuterne sui social media. In quanto l’indagine è in corso, la polizia non è in grado di fornire ulteriori commenti sulla vicenda. Questo arresto potrebbe avere ripercussioni importanti sul panorama politico scozzese, in particolare per quanto riguarda il Partito Nazionale Scozzese e la sua dirigenza.”

Le parole della leader dopo il suo rilascio

Dopo essere stata rilasciata dagli inquirenti scozzesi, che l’hanno trattenuta per interrogarla, Sturgeon ha voluto dare la sua versione dell’accaduto.

L’ ex primo ministro ha dichiarato: “Trovarmi nella situazione in cui mi trovavo oggi quando sono certa di non aver commesso alcun reato è uno shock profondamente angosciante.“

Ha aggiunto inoltre: “So che questa indagine in corso è difficile per le persone e sono grato che così tanti continuino a mostrare fiducia in me e apprezzino che non farei mai nulla per danneggiare né il SNP né il Paese.”

Sturgeon ha voluto ribadire e sottolineare la sua innocenza e ha affermato in merito: “Tuttavia, desidero dirlo e farlo nei termini più forti possibili. L’innocenza non è solo una presunzione a cui ho diritto per legge. So oltre ogni dubbio che in realtà sono innocente di qualsiasi illecito.”

Questo arresto arriva dopo che il marito della ex ministra Peter Murrell è stato arrestato ad aprile. Murrell e l’MSP Colin Beattie, all’ora tesoriere dell’SNP, sono stati rilasciati entrambi senza accuse in attesa di ulteriori indagini. Oltre agli arresti sono state perquisite diverse proprietà, tra cui l’abitazione di Murrell e Sturgeon, dove è stata eretta una tenda della polizia nel giardino ma anche il quartier generale dell’SNP a Edimburgo.

Queste perquisizioni rientrano nelle indagini sui movimenti finanziari del partito e per verificare quindi possibili illeciti, ancora da verificare.

Al momento, la polizia scozzese non ha fornito ulteriori commenti sulla vicenda, ma la situazione rimane attiva ai fini del Contempt of Court Act 1981.

Le accuse si riferiscono a una somma di 600.000 sterline raccolte per la campagna per l’indipendenza scozzese, che sono state però dirottate altrove e hanni scatenato un’indagine sulla condotta finanziaria del Partito Nazionale Scozzese SNP.

Sturgeon ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo ministro a febbraio di quest’anno. All’epoca ha affermato che la scelta di dimettersi non era stata influenzata dall’indagine della polizia in corso. Anche suo marito si è dimesso dalla carica di amministratore delegato durante la gara per il posto che è derivata, a seguito della rinuncia della moglie Sturgeon, prima di essere costretto a rinunciare.

Nonostante ciò la Sturgeon continua a essere presente nell’MSP per Glasgow Southside. Nel frattempo, il comitato esecutivo nazionale ha deciso che dovrebbe esserci una revisione della trasparenza e della governance all’interno del partito. La verifica delle forze dell’ordine in Scozia è ancora in essere pertanto la situazione è ancora in fase evolutiva.