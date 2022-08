Balestrate, giovane accoltellato in spiaggia: fermato un 30enne

By

È stata arrestata una persona coinvolta nell’omicidio di Vincenzo Trovato, a Balestrate, morto dissanguato per una coltellata

C’è stato un fermo per l’omicidio di Vincenzo, il ragazzo ventiduenne ucciso da una coltellata per futili motivi nella località di Balestrate, in provincia di Palermo.

L’omicidio di Vincenzo sul lungomare di Balestrate

Il giovane Vincenzo è stato accoltellato durante una lite di fronte al mare, nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri, la rissa sarebbe avvenuta per futili motivi. Il ragazzo ucciso è stato colpito da una coltellata a una coscia. Soccorso da alcuni amici, Vincenzo è stato trasportato alla vicina guardia medica ma è morto dissanguato, nonostante i tentativi del personale medico di fermare l’emorragia. Il medico legale stabilirà le cause del decesso dopo aver effettuato l’autopsia, ma è probabile che la profonda ferita abbia reciso l’arteria femorale provocando in pochi minuti la morte del giovane.

A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati gli stessi medici che hanno atteso il ragazzo ferito quando erano circa le tre di notte. Gli investigatori hanno ascoltato vari testimoni e visionato i filmati di alcune telecamere e del cellulare della vittima per ricostruire tutti i dettagli della rissa che ha portato alla morte di Vincenzo Trovato.

La svolta nelle indagini e l’arresto

È stato interrogato e fermato dai carabinieri poche ore fa, un ragazzo che si ritiene sia l’autore materiale della morte del giovane Vincenzo. L’uomo arrestato, un trentenne di cui non sono state diffuse le generalità, avrebbe sferzato la coltellata che ha ferito mortalmente Vincenzo. Troverebbero conferma le prime ricostruzioni. I due ragazzi si trovavano sul lungomare Felice D’Anna di Balestrate quando è scoppiata la lite. Il trentenne ha estratto un coltello e colpito Trovato, poi è fuggito.

La gente di Balestrate si dice sconvolta da questo assurdo omicidio e per voce del primo cittadino, Vito Rizzo, rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia del giovane ucciso. L’amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni estive programmate e di proclamare il lutto cittadino per il giorno del funerale del giovane Vincenzo Trovato.