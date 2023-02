Sanremo 2023, l’appello degli Articolo 31 a Meloni : “Giorgia Legalizzala!”

La serata dei duetti continua a razzo e gli Articolo 31 hanno fatto impazzire il pubblico. Durante il loro medley con Fedez, però, un messaggio risalta su tutti ed è per il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Gli Articolo 31 hanno duettato con Fedez durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, portando un medley dei loro successi più famosi.

La loro performance piena di carica ed energia ha fatto ballare l’Ariston: il pubblico tutto in piedi a cantare a squarciagola. Come sempre, i loro messaggi sono diretti e tra una canzone e l’altra una frase è stata urlata tra tutte: un piccolo suggerimento a Giorgia Meloni.

Gli Articolo 31 e Fedez a Giorgia Meloni: “Legalizzala!”

Gli Articolo 31 si sono esibiti con Fedez, durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2023, una reunion molto gradita dopo alcuni anni di lontananza tra J-Ax e il rapper.

Tutti e tre insieme salgono sul palco e cantano un medley dei successi più grandi del duo, tra cui “Volume”, “Tranky fanky”, “L’italiano medio”.

Durante un’esplosione di musica e ritmo, J-Ax ha urlato un messaggio chiarissimo per il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Giorgia Legalizzala!”.

gli articolo 31 e fedez 12 ore prima dell’arresto… #sanremo23 #Sanremo2023 pic.twitter.com/nqvh4ukyAa — sof💐 is done with life🧶 (@xhalamett) February 10, 2023

Come al solito, gli Articolo 31 si sono fatti riconoscere e come Fedez, non perdono occasione per esprimere la loro libertà d’opinione. Anche il palco dell’Artison, infatti, diventa scenario di messaggi forti e contro corrente.

Chissà se Giorgia Meloni deciderà di rispondere o se lascerà correre questo accorato appello dei cantanti.

Intanto, il web si scatena e acclama a gran voce questo grande ritorno degli Articolo 31, che per tutti i millenials sono davvero un pilastro della musica.