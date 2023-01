Concorso Zètema, 15mila candidati per lavorare in musei e biblioteche

By

Sono giunte già 12mila domande per provare ad ottenere un posto nelle biblioteche e musei civici di Roma, grazia a Zètema.

L’azienda che opera nel settore della Cultura nella Capitale, ha lanciato un concorso dove mette a disposizione 77 contratti part-time a tempo indeterminato e subito c’è stato un boom di richieste.

Posti fissi a Roma

La corsa al posto fisso è una notizia che spesso leggiamo e sono davvero tantissimi coloro che prendono parte ai vari concorsi per provare a dare una svolta alla loro vita e aggiudicarsi l’ambito posto fisso.

Stavolta parliamo di biblioteche e musei civici di Roma, luoghi per cui l’azienda Zètema, che si occupa del settore culturale della città, ha indetto un concorso.

In ballo ci sono 77 posti fissi, precisamente contratti part-time a tempo indeterminato e subito c’è stata una domanda altissima di iscrizioni, parliamo di 12mila.

È partito dunque l’assalto a questi luoghi ma stavolta non solo per ammirare le opere esposte o leggere i libri, attività che sono molto praticate dai romani, ma anche per lavorarci.

Che sia voglia di impegnarsi nel mondo della cultura o semplicemente il bisogno di un posto fisso, fatto sta che le candidature arrivate a Zètema sono davvero tante.

I posti in questione sono 67 per quanto riguarda gli assistenti di sala nei Musei civici e 10 per quanto riguarda il front office nelle Biblioteche romane.

La società gestisce e valorizza i beni artistici, culturali e monumentali del Comune, inoltre si occupa dell’organizzazione di eventi e mostre a tema, proprio in attività come biblioteche e musei.

Come funziona il bando di concorso

Se anche tu che stai leggendo sei interessato a queste posizioni lavorative, ecco alcune informazioni in più. Il bando per l’assunzione premierà 77 fortunati, che riceveranno un contratto part-time a tempo indeterminato.

Si tratta di una selezione molto importante che arriva a 8 anni dall’ultima organizzata dalla stessa società. Dal 2015 infatti il blocco delle assunzioni in diverse aziende ha impedito di lanciare concorsi ma ora arriva questa buonissima opportunità.

Per candidarsi occorre essere in possesso di un diploma di istituto professionale o almeno di media superiore.

Bisogna entrare nella sezione Lavora con Noi del sito di Zètema e dopo aver compilato tutti i campi corrispondenti alle informazioni sulle proprie generalità, fra cui residenza e informazioni scolastiche, si ricevono le credenziali per accedere direttamente all’area dove presentare la propria candidatura.

A questo punto bisogna inserire il curriculum e incrociare le dita.

L’assessore capitolino Miguel Gotor ha commentato con entusiasmo il grande numero di domande, ringraziando la società e auspicando di colmare presto le carenze di organico in modo da garantire un servizio sempre migliore ai cittadini e agli utenti delle strutture culturali di Roma.

L’iniziativa quindi è stata davvero lodevole, nonostante un anno fa i sindacati accusavano Zètema di non aver lavorato correttamente.