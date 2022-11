Bagni pubblici, perché le porte non arrivano mai al pavimento? Il vero motivo

Le porte del bagni pubblici non arrivano mai al fondo toccando il pavimento. Il vero motivo vi lascerà senza parole.

È un vero e proprio rebus, ma sembra proprio che nessuno abbia ancora indovinato la risposta. Che siano puliti o meno, i bagni pubblici che si trovano all’interno dei locali – supermercati – negozi e grandi magazzini hanno tutti la stessa caratteristica: la porta non arriva mai sino al pavimento. Vogliamo scoprire una volta per tutte il motivo di questa scelta? La risposta sarà illuminante.

Porte dei bagni pubblici, perché non arrivano al fondo?

I bagni pubblici non possono essere considerati come il bagno di casa, ma sono obbligatori all’interno di ogni ufficio – locale che abbia il passaggio di pubblico esterno. Nella maggior parte dei casi si usano quando c’è una emergenza, proprio perché non si ha lo stesso livello di privacy che in condizioni normali.

Inoltre, le porte che non raggiungono il pavimento potrebbero mettere a disagio non poche persone. La porta così corta è stata progettata e installata in tal modo per una serie di motivi molto importanti, ma la maggior parte delle persone non lo sa. Lo scopriamo insieme?

Pulizia e igiene

Il punto da conoscere si basa sull’igiene del bagno pubblico. Con un passaggio così ampio di persone, questo dovrà essere sempre igienizzato e pulito in ogni sua parte. Il design voluto di queste porte agevola il personale delle pulizie, che potrà effettuare il passaggio dello straccio più volte al giorno. Non solo, non resta l’umidità ed è più facile contrastare la muffa facendo asciugare prima il pavimento.

Per sicurezza e controllo

È risaputo che il bagno pubblico non sia famoso per la privacy che offre, considerando però che molte persone vanno nei bagni e possono anche stare male. L’apertura in fondo è necessaria nel caso in cui una persona all’interno svenisse o avesse bisogno di aiuto.

Stesso discorso per chi si nasconde nel bagno pubblico al fine di fare qualcosa di illecito. Le forze dell’ordine potranno intervenire nell’immediato e gestire la situazione. La risposta è quindi una: la porta a metà è fondamentale per questioni di sicurezza e controllo adeguato all’interno di un posto pubblico.

Costano meno come costruzione e installazione

Non tutti i bagni pubblici sono brutti e minimal, alcuni hanno un design molto delicato e ricercato. Tuttavia, le porte di questo tipo come produzione e installazione hanno un costo minore e sono già prefabbricate pronte all’uso.

Maggiore ventilazione e cambio d’aria

Abbiamo già accennato a questo aspetto molto importante, ma se ci si pensa bene l’apertura è ottimale anche per il passaggio dell’aria. I sistemi di ventilazione sono oggi obbligatori, ma con un design di questo tipo si può risparmiare e fare in modo che all’interno del bagno non ristagnino i vari odori che si accumulano durante il giorno.

Si può verificare il loro stato di libero oppure occupato

Quante volte succede che la serratura sia rotta o difettosa? Per evitare brutte figure, dall’apertura in fondo si può vedere se ci sia o meno qualcuno al suo interno. Questo per permettere a chi è fuori di non dover aprire senza pensarci, mentre chi è dentro di poter svolgere le sue azioni senza alcuno imbarazzo.

È una uscita di sicurezza

Sempre restando nel discorso delle serrature, diventa anche una uscita di sicurezza nel momento in cui la porta resta bloccata. Non solo, se un bambino giocando si chiude all’interno e non riesce più ad uscire avrà la possibilità di sgattaiolare fuori senza farsi prendere dal panico.