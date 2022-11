Regno Unito: uccise il pedofilo che stuprò i figli, “Mamma, ci hai salvati”

Sarah Sands quasi dieci anni fa prese una decisione che cambiò completamente la sua vita: uccise Michael Pleasted, l’uomo 77enne che aveva abusato sessualmente dei suoi tre figli. Dopo l’accaduto, la donna fu arrestata e oggi è di nuovo libera. I tre bambini ora adulti: “Mamma hai fatto bene e hai certamente salvato tanti altri bambini come noi, prendendoti le tue responsabilità”.

Quasi 10 anni fa nel Regno Unito, più precisamente a Londra, una madre uccise il pedofilo che aveva abusato dei suoi tre figli. Era il 2014 quando Sarah Sands decise di uccidere Michael Pleasted dopo aver scoperto che l’uomo aveva abusato dei suoi tre bambini. Il pedofilo che aveva 77 anni quando la donna gli tolse la vita a Silvertown con un coltello da cucina. L’accaduto fece molto discutere, ed oggi la donna è di nuovo libera.

La vicenda

Era il 2014 quando i tre figli di Sarah Sands furono abusati sessualmente da un uomo di 77 anni. Michael Pleasted era un anziano signore che spesso riceveva aiuti da parte della madre dei tre bambini. La donna gli preparava da cucinare, si fida di lui e per questo motivo gli permette di passare del tempo con i propri figli di 11 e 12 anni.

Col passare per tempo la verità viene a galla e la donna restò senza parole. Michael Pleasted non era il vero nome dell’uomo che spesso girava in casa sua e giocava con i suoi figli, ma Robin Moult, pedofilo seriale con più di 20 condanne a suo carico per molestie sessuali nei confronti di minorenni.

Nella cittadina di Silverton però nessuna conoscenza della sua vera identità e con facilità in poco tempo riuscì ad avvicinarsi ai tre figli della donna: Bradley, Alfie e Reece. Dopo averli convinti ad entrare nel suo appartamento, l’uomo abusò sessualmente di loro, che per fortuna misero da parte la paura e raccontarono tutto alla madre.

La donna chiese spiegazioni, ma ovviamente l’uomo smentì tutto, dando la colpa ai suoi figli di essersi inventati una storia non veritiera e dopo le accuse uscì su cauzione. La donna decise allora di farsi giustizia da sola, prese un coltello da cucina, raggiunse l’uomo Nel suo appartamento e lo uccise a sangue freddo.

La condanna di Sands

La donna dopo l’accaduto venne condannata in primo grado a soli 3 anni e mezzo di carcere dopo aver ucciso l’uomo, in quanto l’omicidio venne considerato preterintenzionale. Secondo i giudici Infatti, l’uomo era stato ucciso dopo aver cercato di strappare il coltello dalle mani della donna.

Nonostante ciò la donna in appello ricevette 4 anni di carcere addizionali in quanto non aveva soccorso l’uomo dopo averlo accoltellato. Dopo diversi anni si torna a parlare di questo caso perché Sands è ora libera e dopo essere uscita di galera ha iniziato una campagna contro i condannati per pedofilia, che secondo la donna dovrebbero essere costantemente controllati.

Dopo tutti questi anni i tre bambini, ora giovane uomini, si sono raccontati davanti alle telecamere della BBC facendo discutere per le loro affermazioni. I tre ventenni infatti hanno espresso il loro apprezzamento per il gesto omicida della madre: “ha fatto bene e grazie a lei certamente sono stati salvati altri bambini della comunità.”, queste le parole dei tre figli di Sands.