Bagnaia trionfa nel GP di Gran Bretagna, ottavo Quartararo

Seconda vittoria consecutiva per Pecco Bagnaia che trionfa nel dodicesimo round del Moto Gp dando continuità al trionfo in Finlandia ottenuto prima della pausa estiva.

Grande giornata per la Ducati che conquista anche terzo, quarto e quinto posto con Miller, Bastianini e Martin



Grande prestazione da parte di Pecco Bagnaia che conquista una vittoria meritata e sofferta dopo il testa a testa nel finale con l’Aprilia di Vinales.

Il pilota italiano ottiene il primo posto grazie ad un bellissimo sorpasso su Rins a metà gara riuscendo poi a resistere al forcing dello spagnolo Vinales.

Ottima prestazione anche di Enea Bastianini che compie una grande rimonta nella seconda parte di gara riuscendo a chiudere al quarto posto con la sua Ducati.

Pecco Bagnaia, Mondiale super!

Continua dunque la grande stagione di Pecco Bagnaia che dimostra di aver raggiunto ormai un livello altissimo ed un’ottima continuità di prestazioni all’interno del Mondiale.

Con i punti guadagnati oggi il pilota italiano si porta al terzo posto nella classifica mondiale alle spalle di Esparagaro e del campione del mondo in carica Quartararo.

Bagnaia raggiunge la quarta vittoria stagionale in una stagione molto positiva per il pilota torinese che il prossimo anno avrà l’obiettivo di competere fino in fondo per il motomondiale.

Giornata trionfale per la Ducati che domina il Gran Premio di Gran Bretagna con una moto che in questa stagione ha dimostrato di essere competitiva in tutti i circuiti andando a colmare il gap con la Yamaha.

L’Italia convince con Bastianini e Bagnaia, piloti che rappresentano presente e futuro del nostro motociclismo all’interno del mondo delle due ruote.

Domenica decisamente negativa per la Yamaha di Alex Quartararo che non va oltre l’ottava posizione in un gran premio dove è stato sempre in grande difficoltà.

In Gran Bretagna “El Diablo” fa registrare uno dei risultati più negativi di questo 2022, dopo la penalità scontata il campione del mondo in carica non riesce più a trovare il ritmo giusto finendo all’ottavo posto e tenendo aperto il mondiale.

Pecco Bagnaia è al momento a -49 punti in classifica dal campione del mondo, le prossime gare saranno fondamentali per capire se il pilota azzurro riuscirà a giocarsi il titolo fino in fondo con un Quartararo che non ha alcuna intenzione di farsi sfuggire il secondo trionfo consecutivo.

La stagione riprenderà il 21 agosto, quando in Austria Bagnaia proverà a continuare la sua rincorsa al primo posto.