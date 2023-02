Domenica sono stati assegnati i Bafta Awards 2023, ovvero gli Oscar inglesi, premiazione che ha suscitato non poche polemiche, soprattutto a causa della poca diversità etnica tra i vincitori. L’industria cinematografica è ancora intrisa di razzismo?

La stagione dei premi in ambito cinematografica è già partita, dopo la premiazione dei Golden Globes. Questa domenica, 19 febbraio, era la volta dei Bafta Awards, praticamente gli Oscar del Regno Unito.

Un premio molto ambito ma che, negli ultimi anni, suscita polemiche attirando l’attenzione per l’ingiustizia nei confronti di attori, registi e addetti ai lavori di colore o di altre minoranze etniche. Anche quest’anno, tra i vincitori c’è pochissima diversità.

Cosa sta succedendo in questi giorni dopo i Bafta Awards 2023? I premi britannici sono di nuovo presi di mira per razzismo, come quasi sempre negli ultimi anni.

Il prestigioso evento quest’anno si è svolto domenica, premiando attori come Cate Blanchet, Austin Butler, la regista Charlotte Wells e il regista Edward Berger.

In queste ore, nel mirino di tantissimi addetti ai lavori ma anche del pubblico, c’è la foto ufficiale dei vincitori, in cui risalta la pochissima diversità di razza.

Disappointed!! I’ve felt this deep pain in the pit of my stomach of late, as I’m seeing the #film industry behind the scenes and the supremacy that it flaunts in my face so much, day by day, so it’s not a surprising result, but in 2023, it is deeply regressive and uncalled for ↓ https://t.co/j9aT8ZHcKW

— A$hanti OMkar ௐ London, She | Her, Film, TV Critic (@AshantiOmkar) February 19, 2023