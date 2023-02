Si aggravano le condizioni dell’ex pattinatore Roman Kostomarov: è in fin di vita

By

Sono sempre più critiche e disperate le condizioni di salute di Roman Kostomarov, personaggio storico del pattinaggio sul ghiaccio di origini russe. Una situazione drammatica e che purtroppo lascia poche speranze per il 46 enne e le persone a lui vicine.

L’ex danzatore sul ghiaccio nei giorni scorsi è stato colpito da ictus ed è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e gli hanno purificato il sangue secondo la tecnica del plasmaferesi per combattere l’infezione.

L’aggravarsi dello stato di salute di Roman Kostomarov

Sono ormai disperate le condizioni di salute di Roman Kostomarov, ex pattinatore sul ghiaccio russo di 46 anni. Dopo che la settimana scorsa gli hanno dovuto amputare gli arti, l’ultimo bollettino medico ha evidenziato un peggioramento del suo stato, considerato in fin di vita.

Al momento si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo essere stato colpito da ictus. Il 10 gennaio è stato ricoverato d’urgenza a Kommunarka, nella periferia di Mosca. Da una semplice febbre alta è iniziato il calvario per lo sportivo. Complicazioni sopra complicazioni.

Dalla polmonite bilaterale alla perdita di conoscenza, fino ad arrivare all’infezione che si è diffusa su tutto il corpo al punto tale da dovergli amputare gli arti. I medici hanno comunicato che nelle ultime ore ha avuto anche un ictus e lo stanno curando con la plasmaferesi.

Una situazione drammatica e in declino giorno dopo giorno. La stessa moglie, Oksana Domnina, ex atleta olimpionica, ha chiesto di non voler essere contattata dalla stampa e invitato tutti alla preghiera.

I grandi successi dell’ex pattinatore

Lotta tra la vita e la morte Roman Kostomarov, l’atleta 46 enne di origine russo, ricoverato in ospedale dallo scorso 10 gennaio a causa di una febbre alta. Purtroppo i medici non fanno ben sperare circa un probabile miglioramento delle sue condizioni di salute.

Storica leggenda del pattinaggio sul ghiaccio, considerato uno dei migliori interpreti dello scenario internazionale. Tra i suoi titoli più importanti, tra il 2004 e il 2005 ha conquistato nella danza due medaglie d’oro ai mondiali e tre, invece, agli europei.

Conclusa la sua carriera sportiva, il pattinatore in questi anni ha continuato a esibirsi e danzare negli spettacoli, anche a basse temperature. L’ultima sua apparizione qualche giorno prima del suo ricovero, partecipando a uno spettacolo all’aperto organizzato da un altro campionissimo, Ilya Averbukh.

Le dichiarazioni della nefrologa

I parenti, gli amici più cari e i tantissimi fan dell’ex pattinatore sul ghiaccio, sono in attesa che le condizioni di salute possano migliorare. I medici purtroppo non sono speranzosi poiché la situazione è davvero grave e complessa.

“Il processo di disintegrazione di tutti gli organi è iniziato. Considerando la gravità della situazione, molto probabilmente c’è un’insufficienza generale di più organi, inclusa l’insufficienza renale. L’edema nei reni era il risultato di molti gravi disturbi nel corpo”.

Queste le dichiarazioni rilasciate dalla dottoressa Anna Korobkina, specialista in nefrologia presso l’ospedale dove si trova ricoverato il pattinatore.