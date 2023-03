Avete capito chi è? Qui era una bambina: oggi domina tutte le fiction della RAI

Stanno facendo il giro del web delle foto che mostrano la nota attrice di fiction, quando era soltanto una bambina, eccole.

Vi sveliamo l’identità di questa bellissima e dolce bambina in foto, che oggi è un’attrice italiana di successo. L’interprete è presente in gran parte delle fiction italiane, dove ricopre ruolo di rilievo.

Qui era una bambina, oggi domina tutte le fiction

Da qualche giorno circolano sul web degli scatti che ritraggono una bambina davvero dolce. La giovane ha i capelli biondi e gli occhi chiari e ha un viso che trasmette davvero tanta dolcezza e genuinità.

Non tutti sanno che questa piccola oggi ha 28 anni e che è un’attrice importantissima del panorama televisivo italiano. La giovane è comparsa, infatti, in tantissime fiction, soprattutto di Rai, dove ha ricoperto ruolo di grande rilievo.

Oggi questa bambina è una donna, che è cambiata moltissimo sia a livello espressivo e caratteriale che naturalmente fisico. Oggi ha i capelli corti e più scuri e i lineamenti di una donna matura.

Siamo sicuri che, vista in un altro contesto, non avreste mai detto che la bambina nella foto e la donna nello scatto di seguito siano la stessa persona. Eppure il tempo cambia, ma il talento di questa bambina prodigio si è preservato.

Da sempre, sin da ragazzina, è stata appassionata di recitazione e ha deciso di portare avanti il suo sogno così da realizzarlo. Dopo un periodo all’estero, la giovane è tornata in Italia dove si è iscritta a un’accademia che le ha permesso oggi di essere l’attrice di talento che è.

L’interprete di celebri personaggi delle fiction è sempre presente in tv, dove dà continuamente prova del tuo talento incredibile. Ma ecco che di seguito vi sveliamo di chi si tratta e vi riveliamo tutto sulla sua carriera e anche sulla sua vita privata.

La piccola in foto è Maria Vera Ratti

La bambina in foto oggi è un’attrice di successo ed è molto cambiata a distanza di tanti anni da quegli scatti. Non si tratta di altri che della talentosa Maria Vera Ratti. L’artista è nata il 26 di settembre del 1994 nella città di Avellino, in Campania. Dopo un periodo di studi all’estero, frequenta un’accademia di recitazione, che le dà le basi che oggi le servono per interpretare i suoi ruoli.

Recita prima al teatro, in rappresentazioni come Alice in Wonderland, dopodiché esordisce anche in tv con Rosy Abate. Prende parte anche a Il Commissario Ricciardi, a Maradona – Sueño Bendito, a Mina Settembre e ai Bastardi Di Pizzofalcone.

Ecco una foto che mostra com’è diventata oggi la talentuosa e bella attrice televisiva, che ha già 28 anni:

Non tutti sanno che l’attrice è poliglotta e parla fluentemente, oltre che l’italiano, l’inglese, lo spagnolo, il russo e il francese.

L’attrice vive a Roma, città dove ha frequentato l’accademia di recitazione e dov’è rimasta per poter essere più presente sul set. Non si conoscono altri dettagli riguardanti la sua vita privata, visto che è una donna molto riservata.