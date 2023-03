Terni, fermato il compagno della donna uccisa accoltellata

E’ stato fermato il compagno della donna uccisa a coltellate a Terni, trovata senza vita nella sua abitazione: avevano litigato.

Sarebbe arrivato al culmine di una lite familiari, secondo quanto si apprende, il femminicidio. Intanto nel pomeriggio di oggi è stato fermato il compagno della donna che era stata trovata morta in casa con ferite di arma da taglio a Terni. L’allarme era stato dato dal figlio della vittima di 25 anni, allertato dalla madre durante la lite.

Terni, femminicidio: fermato il compagno della vittima

L’omicidio in via del Crociere, nella zona Borgo Rivo di Terni. Una coltellata alla gola che non ha lasciato scampo alla moglie, over 65, così come il marito coetaneo adesso fermato dalle forze dell’ordine. Un femminicidio che ha sconvolto l’intero quartiere, ma anche la città. Una scena del crimine brutale quella che la polizia si è trovata davanti nella giornata di oggi, un quartiere in silenzio dopo l’agghiacciante notizia.

Tante le presone giunte sul posto, oltre la polizia e la scientifica che stanno indagando sulla reale dinamica dell’omicidio. La donna si trovava nella sua abitazione quando, pare dopo una lite con il marito, l’escalation avrebbe portato l’uomo ad aggredire con un coltello la coniuge.

Attimi di panico a borgo Rivo, dove adesso la comunità è sconvolta, ma i vicini che hanno raccontato alla polizia di conoscere la coppia nel tempo, pare non si siano accorti di nessun rumore particolare nel corso della giornata. Nessun urlo, apparentemente, in grado di dare l’allarme. Ma l’allarme lo aveva dato la stessa vittima, capendo che qualcosa di grave stava succedendo.

L’allarme al figlio, la corsa in moto versi Terni

Al figlio, per la precisione. Un ragazzo di 25 anni chiamato dalla madre proprio durante la lite. La donna aveva capito l’aria che tirava, e aveva provato a chiedere aiuto al figlio che però pare si trovasse al momento della chiamata fuori città. Sarebbe stato il suo datore di lavoro – in moto – ad accompagnarlo sul posto.

Il tutto mentre il giovane allertava anche la polizia, e la sorella, che si trovava invece in zona. Ma i familiari, così come le forze dell’ordine, sono arrivati troppo tardi. La donna era già stata uccisa, sgozzata con un coltello. Nelle ultime ore è stato fermato il compagno da parte della polizia, e adesso gli investigatori stanno sentendo l’uomo per tentare di confermare la tesi della lite. Un femminicidio, il secondo nel giro di pochi giorni in Umbria, che ha gettato nello sconforto un quartiere e un’intera città.