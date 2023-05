Avete capito chi è? La figlia la vediamo di continuo in televisione: proprio lei

Avete capito chi è? Impossibile non notare la somiglianza: sono due gocce d’acqua. Lei è la mamma di una donna molto conosciuta, regina della televisione italiana.

La bellissima donna che potete osservare in questa immagine ha una figlia che da anni cavalca l’onda del successo. Avete capito di chi si tratta? Ecco il legame di parentela che nessuno si aspettava.

La donna del mistero: tutti gli indizi per svelare la sua identità

Bionda, occhi profondi e sguardo magnetico: la bellissima donna della fotografia è apparsa raramente in televisione ma spesse volte sui social network in compagnia della figlia.

Proprio lei, questa affascinante signora, è infatti la mamma di una giovane star della televisione italiana da anni ormai in onda con trasmissioni di grande successo.

Avete capito chi è la mamma della famosa in questione? Se ancora avete dei dubbi perché la fotografia non vi aiuta, ecco qualche indizio che sicuramente vi farà arrivare facilmente alla soluzione.

Partiamo dal dato anagrafico più importante, il nome. La signora si chiama Daniela. Dove è nata? E che lavoro svolge? Rispondiamo anche a queste domande. La donna del mistero è originaria delle Marche ma da più di 40 anni vive a Roma.

Ha tre figlie splendide la signora Daniela e anche tanti nipotini, tre dei quali super famosi per via della notorietà della madre e anche del padre. Avete capito chi è dunque la signora elegante della foto? Ma soprattutto, avete capito chi è la famosa figlia? Impossibile non notare la somiglianza, il viso è praticamente lo stesso.

Avete capito chi è la figlia di questa bellissima donna? È famosissima

Osservate attentamente la fotografia che ritrae il volto bellissimo di questa donna. La signora Daniela e la sua famosissima figlia, hanno in comune non solo il legame di sangue ma anche una incredibile somiglianza fisica. Impossibile non capire di chi stiamo parlando. Avete capito chi è la splendida donna ritratta nella foto? Si tratta di Daniela Serafini che è la mamma di Ilary Blasi.

Ebbene sì, le due bellissime bionde sono rispettivamente mamma e figlia. Daniela Serafini nasce nelle Marche, più precisamente a Frontone, ma giovanissima si trasferisce a Roma dove poi si sposa e mette al mondo tre splendide figlie.

Da più di 30 anni condivide la vita con Roberto Blasi, papà di Ilary, Melory e Silvia. Sempre distante dal mondo del gossip e dalle luci dei riflettori, la signora Daniela continua a praticare il suo lavoro da persona comune: è una stimatissima vigilessa.

Nonna sprint, ha 6 splendidi nipoti: Jolie, figlia di Melory e marito, Nicole e Stella, figlie di Silvia e marito e Cristian, Chanel e Isabel, figli invece di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Raramente la Blasi ha parlato della sua mamma ma nelle rare interviste in cui la signora Daniela è stata menzionata, la figlia non ha potuto che esprimere parole d’amore, di stima e di rispetto.

Prima fan e sostenitrice della figlia, mamma Daniela ha sempre appoggiato Ilary in tutte le sue scelte, professionali e private. Non ama la popolarità la mamma di Ilary Blasi che conduce una vita normalissima.

Sapete che ha anche un profilo Instagram? Sul famoso social network conta più di 4000 followers. Non aggiorna la sua pagina di frequente per cui le fotografie sono poche ma tutte estremamente intime e familiari. L’ultima risale a gennaio 2022 e ritrae Daniela e suo marito Roberto, al novantesimo compleanno della nonna di Ilary.

Ilary Blasi somiglia davvero tanto alla sua splendida mamma. Entrambe sono due donne bellissime e con un sorriso magnetico. La famosa conduttrice Mediaset dalla mamma ha ereditato soprattutto il sorriso e gli occhi espressivi e profondi. Che spettacolo madre e figlia!

Ilary Blasi dopo un anno di assenza dalla televisione, è da pochissimo ritornata in onda con il suo programma di successo, l’Isola dei Famosi. Il 2022 non è stato un anno assolutamente semplice per lei dato che ha dovuto farsi carico, insieme ai figli, della fine di un amore e di una famiglia che per mesi ha occupato le prime pagine dei settimanali di gossip.

Ha voltato pagina ormai, la bella presentatrice che è uscita allo scoperto con Bastian Muller, rampollo tedesco con cui fa coppia fissa da un po’ di tempo. Le cose sembrano essere piuttosto serie dato che lui avrebbe già conosciuto i figli di lei. Almeno questo è quanto emerge sbirciando sul profilo Instagram della Blasi sul quale in più occasioni è comparso Bastian in compagnia della piccola Isabel.

Cosa ne pensa mamma Daniela del nuovo fidanzato della figlia? Per il momento non è dato saperlo ma sicuramente, come ogni mamma, anche la signora Serafini non può che essere contenta per Ilary che ha ritrovato finalmente il sorriso e la forza di andare avanti.