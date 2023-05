Ecco il segno zodiacale destinato a soffrire per tutta la vita secondo l’oroscopo

Ecco il segno zodiacale destinato a soffrire per tutta la vita. Proprio lui, secondo l’oroscopo, è condannato a una esistenza di solitudine e malinconia.

Non tutti sono destinati alla felicità, parola delle stelle. Nello zodiaco c’è un segno in particolare che è destinato a vivere una esistenza fatta di tristezza e solitudine. Sei forse tu lo sfortunato?

Lui condannato a una vita di tristezza e insoddisfazione

Non tutti siamo fatti per essere felici. C’è chi addirittura, secondo l’oroscopo, è condannato a una vita di tristezza e solitudine.

Capita a tutti di dover fare i conti con giornate negative. Talvolta addirittura i periodi bui possono durare mesi o anche anni. Tutto è superabile, direbbero i più positivi dello zodiaco, ma questa frase non vale per tutti.

Ci sono infatti alcune persone che potrebbero essere condannate dalla nascita a vivere da soli, senza la possibilità di godere di nessun piacere o sorpresa, di quelle belle con cui alcune volte la vita ti sorprende.

A poco serve sforzarsi o cercare di cambiare il proprio destino. Se sei nato sotto questa costellazione purtroppo non leggerai di seguito nessuna buona notizia.

Se sei proprio tu lo sfortunato eletto tale dal cielo, continua a leggere: potesti trovare la chiave di lettura giusta per affrontare i problemi e magari anche la vita, in maniera più leggera.

Questo il segno zodiacale destinato a soffrire per sempre

La felicità va cercata, desiderata, conquistata e poi vissuta. Questo concetto non vale però per tutti. Ci sono alcune persone che con la loro positività riescono ad affrontare ogni ostacolo o problema col sorriso.

Ci sono quelli che in caso di difficoltà si affidano alla fede o alla famiglia. E poi ci sono coloro che il bello della vita non riescono proprio a vederlo, coloro che sono destinati a una vita di sofferenza, tristezza e malinconia.

Pronto a scoprire qual è il segno zodiacale destinato a soffrire per sempre? Te lo sveliamo immediatamente: stiamo parlando dei Pesci.

I nati sotto questa costellazione sono tra i più sensibili ed empatici dello zodiaco. Nati purtroppo sotto una cattiva stella, sono destinati a una esistenza fatta di ostacoli e sofferenze.

Persone buone come poche, i pesciolini sono sempre in prima linea a dare una mano agli altri. Cercano in tutti i modi di risolvere i problemi altrui dimenticando però di fare i conti con i propri scheletri nell’armadio.

I nati sotto questo segno non si risparmiano mai, hanno un cuore così grande che non voler loro bene è praticamente impossibile. Chi trova un amico dei Pesci trova davvero un tesoro.

Eppure la vita con loro non è stata mai troppo clemente. Da sempre gli amici dei Pesci si ritrovano ad affrontare problemi importanti e ostacoli difficili da superare. Anche se non hanno dalla loro la benedizione delle stelle, riescono tuttavia a sorridere, accogliendo con forza, pazienza e rassegnazione ciò che la vita ha in serbo per loro.

Persone concrete ed equilibrate, sono capaci di grandi cose ma quasi nessuno si sofferma mai ad elogiare tutte le qualità di coloro che appartengono a questo segno. L’emotività purtroppo domina la loro vita e fare i conti con i sentimenti più profondi non è mai semplice.

I Pesci si fanno carico anche dei problemi degli altri e l’impossibilità di trovare talvolta una soluzione ai tanti problemi della vita, li rende persone malinconiche e tristi.

Le stelle hanno però un consiglio per voi dei Pesci. Forse non riuscirete a cambiare la vostra vita in meglio ma sicuramente avete a disposizione tutti gli strumenti per affrontare dolori e problemi in maniera più leggera.

Iniziate a ritagliare del tempo per voi stessi, a praticare uno sport o a dedicarvi a un hobby: scoprirete come anche a voi la vita è capace di strappare un sorriso.

Se non credete di riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel non spaventatevi. Capita a tutti di ritrovarsi con le spalle al muro, soffocati da ansia, pensieri e preoccupazioni. Non abbiate timore a confidarvi con qualcuno, che sia un familiare o un professionista della salute mentale.

Anche se siete destinatati secondo l’oroscopo a vivere una vita di tristezza e malinconia, cercate di guardare anche il bicchiere mezzo pieno. La vita alcune volte è imprevedibile e quando meno te lo aspetti, ti riserva delle splendide sorprese.

Non lasciate che il triste destino che vi è toccato in sorte vi rovini la vita. Dovete essere voi i primi a credere che le cose belle possono succedere, basta solo guardare l’esistenza in prospettiva diversa.