“L’uomo che era vicino a me…”, Ilary Blasi non si frena: la frecciatina a Totti

Ilary Blasi è tornata con una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Anche questa volta ha dimostrato di essere schietta e pungente, infatti, non è mancata una chiara ed evidente frecciatina al suo ex marito, Francesco Totti: ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ieri, nella serata del 17 aprile è iniziata la diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, il noto show di Canale 5 guidato da Ilary Blasi. Lei è una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. Negli ultimi tempi l’ex letterina è stata al centro dei gossip per via della sua vita sentimentale.

Come ben sapete, lei è sempre stata una donna pungente e senza peli sulla lingua, infatti, il programma è iniziato con una frecciatina velenosa nei confronti del suo ex marito, Francesco Totti: scopriamo cosa è accaduto.

Ilary Blasi e la frecciatina per Totti a L’Isola dei Famosi

Rivedere dopo un anno Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi fa un certo effetto, soprattutto dopo tutto quello che è successo riguardo la sua vita privata. La separazione con Francesco Totti e la presenza del suo nuovo amore, Bastian Müller ha scatenato un certo scalpore.

Lei è un personaggio che suscita sempre molta attenzione e sicuramente il suo carisma non passa mai inosservato. Non è una donna che ha peli sulla lingua o che ha paura di lanciare frecciatine anche velenose, infatti, è proprio quello che è accaduto durante i primi minuti della prima puntata della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“.

Ilary Blasi ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha pronunciato la frase rivolta a Francesco Totti. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato un colpo di scena del genere: scopriamo cosa è accaduto.

Cosa ha detto la conduttrice | VIDEO

Nonostante non abbia mai fatto il nome del suo ex marito, Ilary Blasi ha lanciato una frecciatina super velenosa nei confronti di Francesco Totti.

L’ex coppia suscita sempre un grandissimo interesse, proprio per questo motivo i telespettatori sono impazziti quando hanno sentito le parole della conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Ma cosa ha detto Ilary? La conduttrice prima di annunciare il suo nuovo opinionista, Enrico Papi, ha voluto salutare un suo caro collega, Nicola Savino, opinionista della scorsa edizione. Un saluto molto particolare che non è passato inosservato, infatti, lo ha fatto scherzando sulla fine del suo storico matrimonio:

“Un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più …. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa.”

“Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c’è più….parlo di NICOLA SAVINO” 🤣✈️💥#isoladeifamosi #ilaryblasi pic.twitter.com/ALZNmHVxuH — MondoTV24 (@MondoTV241) April 17, 2023

Un momento epico che in poco tempo ha fatto il giro del web. Ovviamente, Francesco Totti e la sua nuova compagna non hanno risposto, hanno preferito rimanere in silenzio e non rispondere alla clamorosa provocazione della famosa conduttrice televisiva.