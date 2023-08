Auto si schianta contro un bar a Caltagirone, sei feriti

Un’automobilista ha perso il controllo della vettura e questa si è schiantata violentemente contro i clienti di un bar a Caltagirone, in Sicilia.

Sono sei i feriti e si tratta degli avventori del locale che stavano godendosi la serata estiva di venerdì seduti ai tavolini esterni. Alla guida dell’auto c’era un 76enne e anche se miracolosamente il suo gesto non ha provocato vittime, oltre ai feriti e tanto spavento generale, è stato comunque bloccato e denunciato per lesioni colpose. Non è chiara la causa di quanto accaduto e i carabinieri stanno svolgendo le indagini. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio nel centro storico di Catania e se diamo uno sguardo al video che è stato diffuso in rete in queste ore, ripreso da una telecamera di sorveglianza della zona, ci accorgiamo della violenza dell’impatto.

Auto contro un bar a Caltagirone

Nella cittadina catanese di Caltagirone è avvenuto un incidente terribile per cause ancora da chiarire. Era il tardo pomeriggio di ieri quando un uomo di 76 anni alla guida di una Mini Cooper blu, ha impattato a folle velocità contro i tavolini esterni di un bar che si trova nel centro storico del paese, travolgendo sei persone.

I sanitari che sono stati chiamati a intervenire non hanno evidenziato ferite importanti, tuttavia i clienti del locale rimarranno ancora qualche giorno in osservazione presso l’ospedale Gravina. Di quel tragico momento è stata diffusa la ripresa di una videocamera di sorveglianza della zona, da cui si vede chiaramente l’auto arrivare a velocità elevata lasciando tutti i presenti senza parole, poi dopo i primi momenti di sconcerto si sono tutti precipitati a vedere cosa fosse successo e a soccorrere i feriti.

Poi l’allarme al 118 e i paramedici che hanno evidenziato ferite lievi in 5 persone, mentre una sesta di 56 anni ha riportato traumi addominali abbastanza gravi. Non ci sono state vittime, anche l’anziano conducente di 76 anni è sopravvissuto all’impatto ma cosa è successo esattamente?

Denunciato il conducente

Sul caso stanno lavorando carabinieri e polizia municipale. Lo spericolato guidatore è stato fermato e denunciato per lesioni colpose, dai primi dettagli emersi infatti non è stato un malore la causa della perdita di controllo dell’auto. Anzi, l’uomo era vigile e per nulla ferito quando è stato aiutato ad uscire dalla Mini ormai distrutta nella parte anteriore, così come tutto l’arredamento esterno del bar.

Il 76enne è originario di Caltagirone ma da anni risiede a Milano. Probabilmente si trovava in Sicilia per una vacanza, che di certo non dimenticherà mai. Si pensa che il disastro sia avvenuto per la sua scarsa dimestichezza con il cambio automatico di cui era provvista la vettura, in particolare potrebbe aver premuto l’acceleratore invece del freno.

Questo dettaglio in particolare è possibile confermarlo anche vedendo il video di quegli istanti, infatti si vede chiaramente l’auto blu sbucare a fortissima velocità come appunto se qualcuno stesse premendo l’acceleratore.

Un tragico errore che poteva avere un epilogo di gran lunga peggiore e che sicuramente ha spaventato molto lo stesso guidatore inesperto in cambi automatici, tanto da impedirgli di ragionare su cosa fare, ovvero premere il freno, cosa che avrebbe limitato di certo i danni.

Quando è avvenuta la tragedia, gli amministratori comunali si sono recati in ospedale per controllare le condizioni dei feriti, poi il vicesindaco Paolo Crispino, che ha detto alcune parole: “Tiriamo un sospiro di sollievo per le condizioni non critiche e ringraziamo le forze dell’ordine per il tempestivo intervento, insieme ai sanitari. Un grazie va anche ai cittadini che si sono adoperati con grande senso civico per dare una mano”