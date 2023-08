Non solo riconquisterai la lucentezza dei capelli, ma smetteranno anche di caderti

Ti piacerebbe avere lucentezza nei capelli ed evitarne la caduta? Continua a leggere, ti sveliamo come fare.

I prodotti per capelli sbagliati, lo stress, i cambi di stagione e gli agenti atmosferici potrebbero danneggiare i capelli.

Capelli: perché perdono lucentezza e cadono?

I capelli possono perdere lucentezza e cadere per diversi motivi. Con l’avanzare dell’età, ad esempio, è del tutto normale che la chioma possa perdere la sua lucentezza naturale e diventi più opaca. Inoltre, il processo di invecchiamento può indebolire i follicoli piliferi, portando alla caduta dei capelli.

La salute dei capelli viene anche da quel che mangiamo. Una dieta poco equilibrata e carente di nutrienti essenziali può influire sulla loro salute. La mancanza di proteine, vitamine (come la vitamina A, la vitamina E e la vitamina D) e minerali (come ferro, zinco e selenio) può causare la perdita di lucentezza e la fragilità dei capelli, portando alla loro caduta.

Anche l’esposizione prolungata allo stress fisico o emotivo può influire negativamente sulla salute dei capelli. Inoltre, l’uso frequente di prodotti per capelli aggressivi, come shampoo troppo detergenti o trattamenti chimici aggressivi, può danneggiare la struttura dei capelli e renderli opachi e fragili. Questo danneggiamento può portare alla caduta dei capelli.

Queste sono soltanto alcune delle cause possibili per la perdita di lucentezza e la caduta dei capelli. Per arginare il problema, per fortuna, si può ricorrere all’utilizzo di una maschera realizzata con ingredienti completamente naturali, comodamente a casa propria. Vediamo come realizzarla passo per passo.

Il rimedio naturale

La maschera che ti aiuteremo a preparare in casa è a base di cheratina. Il primo ingrediente che ti occorrerà è rappresentato da tre cucchiai di semi di lino. Questi semi lasciano i capelli morbidi e setosi, nutrendoli in profondità.

I semi andranno messi in una casseruola. Aggiungi 250 ml di acqua. Il tutto dovrà essere cotto a fuoco lento per circa 3/4 minuti. Poi, dovrai lasciare raffreddare. Utilizza una garza per ottenere il gel dai semi di lino.

Gli acidi grassi Omega 3 contenuti nei semi di lino aiutano a ridurre la forfora e nutrono i capelli sfibrati in profondità. L’altro ingrediente da utilizzare è costituito dal riso. Ti occorreranno 4 cucchiai di riso bianco. Dovrai porli in una casseruola a cui aggiungerai 300 ml di acqua. Il riso e l’acqua vanno messi sul fuoco. Attenzione che il riso cuocia bene, mescolando di tanto in tanto. Se noti che l’acqua si prosciuga troppo, aggiungine dell’altra.

Il riso stimolerà la crescita naturale dei capelli. Lascia raffreddare e frulla il tutto servendoti di un frullatore ad immersione. A questo punto, con l’aiuto di una garza, filtra ed estrai il gel. Con il riso avanzato potrai fare uno scrub per il corpo.

Alla maschera dovrai aggiungere due cucchiai di caffè solubile. Se i tuoi capelli sono chiari meglio evitare di utilizzare il caffè, perciò salta questo passaggio. Unisci tutti gli ingredienti e mescola bene. L’ultimo ingrediente portentoso da aggiungere alla maschera è l’olio di ricino. Te ne servirà un cucchiaio e sarà in grado di rafforzare i capelli.

La quantità ottenuta ti permetterà di usare la maschera per due applicazioni su capelli lunghi. Puoi conservare la maschera in un barattolo di vetro con coperchio per una settimana. I risultati saranno visibili sin dalla prima applicazione.