Forno, la funzione nascosta della ventola per risparmiare corrente elettrica

La vita è fatta di incertezze, ma se c’è una cosa su cui non esistono dubbi, è la gioia che le nostre ricette del cuore sono in grado di trasmetterci. Cucinare, però, nel periodo storico che stiamo vivendo, sta diventando sempre più dispendioso. Scopriamo insieme, dunque, un trucco facile, ma che poche persone conoscono, per utilizzare il forno senza la paura di far arrivare alle stelle la bolletta dell’energia elettrica.

Pagare le bollette non è mai stato piacevole, ma attualmente, per la maggior parte delle famiglie italiane, i costi a esse inerenti stanno diventando insostenibili. Gli aumenti a cui stiamo assistendo spaventano molto, specie perché non si sa quanto ancora dovremo aspettare affinché la crisi economica inizi ad allentare la morsa.

Per arginare le spese, dunque, stiamo tutti cercando di risparmiare il più possibile, ma non sempre ciò è di facile attuazione, specie quando si tratta di abitudini di vita quotidiana di cui proprio non possiamo fare a meno. Cucinare, senza dubbio, rientra fra queste.

La cottura in forno, ad esempio, è tra quelle più utilizzate, ma anche tra le più costose dato che, spesso, richiede un lasso di tempo maggiore rispetto ai fornelli. È anche vero, però, che non è possibile cuocere tutto in padella. E allora ecco, a tal proposito, un metodo per utilizzare il forno a cuor leggero, impiegare meno tempo di quanto pensiamo per cuocere gli alimenti e risparmiare sulle bollette della corrente elettrica.

La funzione del forno che ci farà risparmiare

Associare la parola “risparmio” alla cottura in forno può sembrare impossibile. Ma così non è. Una delle cose più dispendiose, ad esempio, è la fase del preriscaldamento che, però, non è sempre necessaria. Il forno preriscaldato, infatti, è consigliato solo quando si ha intenzione di cucinare dolci, arrosti o panificati. Per tutte le altre preparazioni, è possibile saltare questo passaggio.

Il modo migliore, inoltre, per cuocere gli alimenti e non eccedere con il consumo di energia elettrica è quello di affidarsi alla funzione “grill” di cui, oramai, tutti i forni sono dotati.

Per utilizzare tale funzione al meglio e, dunque, risparmiare, è necessario posizionare la teglia esattamente a metà del forno, dividendo metaforicamente in due la ventola del forno. In seguito, non ci resta che attivare la modalità ventilata con grill e attendere che la cottura venga ultimata.

In questo modo, la ventola farà in modo che il calore si propaghi velocemente solo nella parte interessata dalla cottura, e il grill renderà tale processo molto più rapido.

Ridurre i consumi senza rinunciare al gusto

Far sì che le bollette non raggiungano costi troppo elevati è fondamentale, oggigiorno, per riuscire a non gravare eccessivamente sul bilancio familiare. Gli aumenti, infatti, interessano tutti noi e, dove è possibile, è necessario applicare qualche accortezza in più senza, però, dover necessariamente fare delle rinunce.

Nel caso della cottura in forno con l’utilizzo della funzione ventilata con grill, infatti, i nostri cibi risulteranno essere gustosi e cotti alla perfezione, con un notevole risparmio di tempo e denaro.