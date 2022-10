By

Aveva appena adottato un cucciolo e sarebbe morta insieme a lui, nel tragico maxi tamponamento di poche ore fa sulla A4: il dramma di Chiara e del piccolo Misko, un cagnolino rimasto vittima del drammatico incidente insieme alla padrona.

Chiara Moressa aveva 40 anni e, secondo quanto riferito dal Mattino di Padova, poche ore fa si sarebbe spenta tra le lamiere della sua auto, schiacciata in un maxi tamponamento insieme al suo piccolo cane Misko. La donna sarebbe rimasta coinvolta nello spaventoso incidente in A4 proprio di ritorno dal canile in cui aveva adottato il cucciolo.

Morta schiacciata in auto sulla A4 insieme al cucciolo appena adottato

La ricostruzione della dinamica del maxi tamponamento costato la vita alla 40enne Chiara Moressa e al suo cagnolino sarebbe ora in mano agli inquirenti della Polstrada di Venezia, sottosezione Portogruaro San Donà.

Le indagini dovranno accertare cosa sia realmente successo sulla A4 ad Annone Veneto, in prossimità dello svincolo di San Stino, quando il veicolo su cui viaggiava sarebbe stato letteralmente schiacciato tra alcuni tir.

Il mezzo pesante che l’avrebbe tamponata, secondo quanto finora rilevato, avrebbe scaraventato l’auto della vittima contro un altro tir senza darle scampo. Per la 40enne per il cucciolo che aveva accolto da pochissimo non ci sarebbe stato nulla da fare.

Chiara aveva appena adottato un cucciolo, morto con lei nell’incidente

La tragedia di Chiara Moressa è anche la tragedia di Misko, un piccolo cane che aveva deciso di adottare e che aveva appena ritirato presso un canile.

Il sogno di una nuova vita insieme sarebbe durato pochi minuti, fino allo spaventoso incidente stradale che avrebbe ucciso entrambi.

Il messaggio dei volontari del canile

Sui social lo struggente addio dei volontari di Prijedor Emergency, associazione che collabora con il canile in cui la vittima 40enne si era recata per prendere il cagnolino Misko appena pochi minuti prima di finire uccisa con l’amico a quattro zampe nel tragico tamponamento in A4.

In questo post non servono altre parole. Chiara e il nostro piccolo Misko non ci sono più. Doveva iniziare una vita felice per questo piccolino ritirato ieri…. Dopo l’abbandono tutto doveva iniziare da qua

Saranno ora i rilievi e gli accertamenti della Polizia stradale a chiudere il cerchio intorno a eventuali profili di responsabilità nell’accaduto. Sui social la rabbia di tanti che lamentano condizioni pessime nel traffico in A4, con continui incidenti mortali che non conoscono battuta d’arresto. Chiara Moressa è l’ultima di un lungo elenco di vittime.