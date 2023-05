Auto, pagherà un sacco di soldi in multa chi scorda questa scadenza del 31 maggio

By

Attenzione a dimenticare la scadenza auto di questo pagamento, si rischia di ricevere multe davvero salate. Ecco qual è.

Maggio è un mese di pagamenti e scadenze, anche per gli automobilisti. Tra le spese da sostenere a maggio ci sono il cambio delle gomme, in particolare a partire dal 15 di questo mese, il bollo e il superbollo. Paura di dimenticare tutte queste scadenze? Dobbiamo dire che l’Agenzia delle Entrate ci viene in qualche modo incontro, pubblicando uno scadenziario fiscale mensile tramite il quale verificare i pagamenti dovuti ogni mese. La scadenza del bollo auto, comunque, è da tenere bene a mente, perché altrimenti si rischiano multe salate.

Bollo e superbollo auto: cosa sono

La tassa del bollo auto è una tassa annuale che i proprietari di veicoli a motore devono pagare per poter circolare legalmente sulle strade pubbliche. Si tratta di una tassa di competenza delle Regioni e delle Province Autonome. Per altre regioni, come Friuli Venezia Giulia e Sardegna, è la stessa Agenzia delle Entrate ad occuparsene.

Il suo importo dipende dal tipo di veicolo, dalla potenza del motore, dall’anno di immatricolazione e dalla regione in cui il proprietario risiede. Il bollo auto viene pagato una volta all’anno, solitamente entro il mese di dicembre, e l’importo viene calcolato in base alla tariffa stabilita dalla regione di residenza del proprietario.

Il superbollo auto, invece, è una tassa supplementare che deve essere pagata dai proprietari di auto di lusso o ad alte prestazioni. Il governo l’ha introdotta nel 2012, con l’obiettivo di disincentivare l’utilizzo di vetture molto potenti e inquinanti, perciò l’importo della tassa è molto più alto rispetto al bollo auto ordinario.

Il superbollo auto si applica solo a vetture di particolare pregio e potenza, come ad esempio le Ferrari, le Lamborghini o le Bugatti, e il suo importo può superare anche i 10.000 euro annui.

Multe salate per chi dimentica la scadenza del bollo auto

Cosa succede se si dimentica di pagare il bollo? Questa dimenticanza può comportare un vero problema, perché in tal caso si dovrà pagare la tassa con l’aggiunta di multe che crescono all’aumentare del ritardo.

Nello specifico, con 2 settimane di ritardo si dovrà pagare l’importo del bollo, più lo 0,1% della tassa per ogni giorno di ritardo. Percentuale che sale a 1,5% con 15/30 giorni di ritardo, e a 1,67% se si paga il bollo con 31 o 90 giorni di ritardo.

Che dire di ritardi davvero gravi, che arrivano ad un anno? In questo caso, si applica una sanzione del 3,75% sull’importo del bollo per ogni giorno di ritardo, inteso per un ritardo nel pagamento che va da 91 a 365 giorni.

Se si dovesse arrivare a più di 1 anno di ritardo nel pagamento del bollo, alla tassa da pagare si aggiungerà una multa del 30% più interessi maturati ogni 6 mesi.

Scadenza del bollo a maggio 2023, la data da segnare

Quando scade il bollo auto quest’anno? Ecco la data da segnare sul calendario: 31 maggio 2023. Questa data, ovviamente, riguarda gli automobilisti titolari di un bollo auto che scade ad Aprile 2023.

Per verificare l’importo da pagare, basta consultare il sito web dell’ACI, in cui verrà indicato anche l’avvenuto pagamento della tassa. Nel portale è possibile verificare anche la quota da pagare per il superbollo, che andrà tuttavia pagato solo compilando il Modello F24.

Per pagare il bollo auto 2023, è possibile recarsi presso un ufficio ACI, un Ufficio postale o un’agenzia specializzata in pratiche automobilistiche. In alternativa, lo si può fare in tabaccherie che offrono questo servizio, o direttamente online.