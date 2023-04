Auto, consuma di più il cambio automatico o quello manuale? Quasi nessuno lo sa

Auto, consuma di più il cambio automatico o il cambio manuale? Quasi nessuno conosce la risposta a questa domanda. Oggi finalmente sveliamo il segreto.

Spesso si opta per il un’auto con cambio automatico credendo sia più conveniente ed economica rispetto a quella con cambio manuale. Ma è davvero così? Scopriamolo.

Cambio manuale e cambio automatico: differenze, vantaggi e svantaggi

In un’epoca super moderna come la nostra, anche il settore automobilistico si è evoluto in maniera incredibile. Ogni giorno arrivano sul mercato auto intelligenti e in parte computerizzate che garantiscono sicurezza e tranquillità anche al guidatore.

Esistono le auto che si parcheggiano da sole, quelle che si fermano in automatico quando rilevano un ostacolo e quelle che ti accompagnano in lunghi viaggi impedendoti di uscire fuori carreggiata. Aspettarsi ancora altre innovazioni dal futuro automobilistico sembra al momento impossibile ma nulla dobbiamo mai dare per scontato.

Se è vero che la tecnologia fa tanto, fa tanto anche la comodità e pure le abitudini. Parliamo di un conflitto eterno e perenne che mai smetterà di esistere: meglio un’auto con il cambio manuale o quella con il cambio automatico? Ma soprattutto, quale consuma meno? E quale di più? Lo scopriamo.

Le macchine con il cambio automatico stanno spopolando nel continente americano mentre in quello europeo, questa tipologia di guida differenziata è presente ma non diffusissima. Molti europei preferiscono ancora il cambio manuale.

Sicuramente il cambio automatico è comodissimo: il guidatore non deve mai cambiare marcia ma solo rimanere nella sua corsia premendo il pulsante dell’acceleratore e quando necessario quello del freno. Rispetto al cambio manuale caratterizzato da numeri, in quello manuale troviamo le lettere: R sta per retromarcia, P per parcheggio N per folle.

Le auto con il cambio manuale sono quelle che ancora oggi anche gli istruttori di scuola guida insegnano ad utilizzare. Come accennavamo poco sopra, il cambio manuale è caratterizzato da numeri che indicano le marcie da inserire a seconda del percorso da fare (salita, discesa, strada senza traffico).

Ti sei mai chiesto se consuma di più il cambio manuale o quello automatico? Se la risposta è no, ma sei curioso di scoprirlo, continua a leggere. Oggi finalmente sveleremo il segreto.

Auto, quale cambio consuma di più

A seconda che si decida di guidare un’auto con cambio manuale o un’auto con cambio automatico, cambiano anche i consumi. Quale tipologia di cambio è più dispendiosa? Lo scopriamo subito. Siamo sicuri che la risposta ti sorprenderà decisamente.

Se stai pensando di cambiare macchina, di abbandonare il cambio manuale e di convertirti a quello automatico, devi essere consapevole di una cosa: un’auto automatica consuma il 5% in più di quella manuale. A cosa si deve questa percentuale? La risposta è piuttosto semplice: alle impostazioni di guida che non si possono controllare in autonomia.

Se scegli di guidare un’auto automatica, non avrai chiaramente controllo sul cambio delle marce e questo significa per esempio, che non puoi fare una discesa utilizzando solo il freno motore.

Questa cosa non succede invece se guidi un’auto manuale dove hai il controllo totale del cambio marce e proprio tale controllo ti permette di risparmiare carburante. Quindi, per rispondere alla domanda principale, e cioè se consuma più un cambio automatico o uno manuale, ora conosci la risposta: quello automatico.

Adesso che hai questa informazione, non ti resta che scegliere in completa autonomia. Se è vero che un’auto a cambio automatico consuma più carburante di una manuale, è altrettanto vero che la prima è più comoda della seconda.

A bordo di una macchina automatica, il guidatore non dovrà fare altro che tenere il piede sull’acceleratore e frenare quando serve. Si tratta di una vettura che offre a chi guida comfort ma anche maggiore sicurezza al volante: ti devi concentrare solo sul traffico e sulla strada senza preoccuparti di dove mettere i piedi, se su freno, frizione o acceleratore.

Impostazioni di guida e comodità del guidatore: ecco cosa fa la differenza

Vero è che un’auto a cambio automatico consuma più carburante di quella a cambio manuale, ma a differenza della seconda, pastiglie dei freni e dischi della prima si consumeranno molto più lentamente. La guida in un veicolo a cambio automatico diventa leggera, sicura, agile e confortevole.

Se invece cerchi un’auto che consumi più poco carburante ma che ti obbliga a rimanere sempre vigile e attento, allora devi scegliere una vettura a cambio manuale che oggi continua ad essere comunque quella più utilizzata.

Rispetto a quella automatica non hai solo il problema del cambio marce ma anche un pedale in più da controllare, quello della frizione.

Il consumo di carburante è inferiore sicuramente a quello che si ha con un’auto a cambio automatico ma bisogna tenere comunque in considerazione il modello della vettura e soprattutto se è alimentata a gasolio o benzina.