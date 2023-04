L’Ucraina si prepara all’offensiva

By

L’Ucraina si sta preparando all’offensiva ma da Kiev affermano che non verrà annunciata. Gli Stati Uniti hanno deciso di stanziare un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina dal valore di 325 milioni di dollari.

La Russia continua ad attaccare e nei giorni scorsi ha lanciato diverse minacce anche alla Corea del Sud dopo aver appreso che Seul sta pensando di cambiare idea sull’invio di armi all’Ucraina. La Cina nel frattempo continua a sostenere gli sforzi europei per dare il via ai colloqui di pace tra le due nazioni.

L’Ucraina si sta preparando a lanciare la sua offensiva

Nelle ore scorse si è appresa la notizia che gli Stati Uniti d’America hanno scelto di inviare un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina.

Il valore di questo nuovo pacchetto di aiuti militari è di 325 milioni di dollari, ad annunciarlo è stato il segretario di Stato Antony Blinken specificando che l’esercito ucraino al momento ha bisogno di molto aiuto.

In particolare ha bisogno proiettili di artiglieria, armi leggeri, razzi anti tank e veicoli per la logistica. Questi nuovi armamenti saranno sicuramente un aiuto in più nell’offensiva che da Kiev stanno preparando.

Nella giornata di ieri, 19 aprile 2023, da Kiev è arrivato l’annuncio sull’arrivo dei Patriot e Oleksii Reznikov, ministro della Difesa in Ucraina ha voluto ringraziare sia gli Stati Uniti che Germania e Olanda con queste parole: “Il nostro bellissimo cielo ucraino diventa più sicuro perché i sistemi di difesa aerea Patriot sono arrivati in Ucraina”. La comunicazione è arrivata tramite il suo account ufficiale di Twitter.

Intanto l’Ucraina si prepara alla sua offensiva contro l’esercito russo. A renderlo noto è Hanna Maliar, viceministra alla Difesa dell’Ucraina. La Ministra ha precisato che è importante capire che la nazione non dirà mai “domani lanceremo una controffensiva” perché si tratta di informazioni riservate.

Lo scopo non è quello di effettuare poche operazioni sul territorio ma di preparare un attacco più ampio che permetta di raggiungere un obiettivo strategico e liberare tutto il territorio ucraino dalla Russia.

Inoltre secondo la Ministra è necessario eseguire un ulteriore addestramento dell’esercito ucraino prima di lanciare la controffensiva.

Sicuramente la controffensiva sarà lanciata nel momento in cui il nemico non avrà il tempo di reagire, ecco perché le forze ucraine si preparano costantemente ad un possibile attacco.

Financial Times sostiene che a breve l’Ucraina chiederà ulteriori forniture urgenti tra cui missili terra- aria. La richiesta verrebbe effettuata alla prossima riunione del Gruppo di contatto sull’Ucraina che si terrà domani, 21 aprile 2023, a Ramstein.

Notizie dalla Russia e dalla Cina

Nel frattempo la Russia continua ad attaccare incessantemente il territorio ucraino e Dmitry Medvedev, vicepresidente del consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ha minacciato più volte la Corea del Sud.

Le minacce sono dovute alla recente notizia che Seul starebbe cambiando idea sulla possibilità di fornire armi all’Ucraina.

La Cina al momento rimane sulla sua posizione e continua a spingere e sostenere gli sforzi europei per avviare i colloqui di pace tra Russia e Ucraina.

Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha proprio ribadito l’attuale posizione presa dalla sua nazione all’agenzia di stampa Bloomberg.