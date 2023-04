By

Una nuova settimana è appena iniziata e con essa anche il cambiamento del costo del carburante.

In base agli ultimi dati è possibile affermare che il prezzo della benzina è aumentato mentre quello del gasolio è rimasto stabile.

Sale il prezzo della benzina

In base agli ultimi dati rilevati oggi 11 aprile i prezzi della benzina hanno visto un lieve aumento mentre quelli del gasolio sono rimasti stabili. Ed è proprio in questo modo che sono trascorsi gli ultimi giorni di festa su tutta l’intera rete di carburanti in Italia. Se si prendono sotto esame i listini dei prezzi consigliati dai marchi più grandi è possibile notare un piccolo ribasso sul gasolio, una situazione che porterà da domani degli effetti sui prezzi che si praticano nelle pompe da cui facciamo rifornimento.

La quotazione è rimasta invariata proprio perché non c’è stata nessuna rilevazione durante le festività. In base alle analisi portate avanti da Staffetta Quotidiana, pare che IP abbia deciso di diminuire il costo di un centesimo al litro a differenza dei prezzi consigliati mentre Q8 li ha diminuiti di 0,5 Cent.

Vediamo quindi quali sono le medie dei costi che i vari gestori hanno comunicato all’Osservatorio prezzi appartenente al Ministero dello Sviluppo Economico e che sono stati poi elaborati dalla staffetta. Si tratta di dati comunicati alle 8 di ieri mattina e che hanno preso sotto analisi 18.000 stazioni di servizio.

Così veniamo a conoscenza del fatto che la benzina al self-service viene venduta ad 1,882 euro al litro mentre nelle pompe bianche il costo scende a 1,876 euro al litro. Il diesel viene proposto al costo di 1,772 euro al litro mentre nelle pompe bianche il costo arriva 1,761 euro al litro.

Per quanto riguarda il costo del carburante al servito, sappiamo che questo vede sempre un prezzo più alto. Infatti, la benzina viene proposto al pubblico al costo di 2,017 euro al litro mentre nelle pompe bianche a 1,936 euro al litro. Il diesel invece viene proposto a 1,910 euro al litro mentre nelle pompe bianche a 1,822 euro al litro. Sempre nella modalità servita, il GPL viene venduto a 0,784 euro al litro mentre il metano a 1,665 euro al kg. Infine, il Gnl viene proposto al costo di 1,564 euro al kg, prezzo che resta invariato anche nelle pompe bianche.

Il costo del carburante sulle autostrade

Ormai è noto a tutti, soprattutto a coloro che viaggiano molto sia per lavoro che per altri motivi, che il carburante sulle autostrade ha un costo più alto. Ma vediamo insieme quali sono i prezzi aggiornati in base alle ultime rilevazioni.

Sulle autostrade la benzina, al self- service, viene venduta a 1,947 euro al litro mentre al servito il prezzo sale a 2,209 euro al litro. Il gasolio invece vede un prezzo leggermente più basso in quanto a self-service è proposto ad un costo di 1,854 euro al litro mentre al servito il prezzo è di 2,129 euro al litro. Il GPL invece viene venduto a 0,886 euro al litro mentre il metano a 1,711 euro al kg. Infine il Gnl viene proposto agli automobilisti ad un costo di 1,561 euro al kg.