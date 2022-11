Australia-Danimarca, probabili formazioni

La Francia è già sicura del primo posto, Australia e Danimarca si sfidano per l’altro posto disponibile per accedere gli ottavi di finale, in corsa rimane anche la Tunisia che in contemporanea affronterà i campioni del mondo in carica.

Al momento il secondo posto è occupato dall’Australia con 3 punti, Danimarca e Tunisia sono ferme ad 1.



Si decide nel pomeriggio il Gruppo D, la Francia campione del mondo è già sicura del primo posto e della qualificazione agli ottavi di finale, Danimarca, Tunisia e Australia si giocheranno alle 16 (tutte le sfide sono in contemporanea) il secondo posto nel Gruppo D.

Sulla carta la nazionale danese parte sicuramente con i favori del pronostico contro l’Australia, ma i ragazzi di Arnold hanno già dimostrato nelle prime due partite di essere in buona condizione fisica e fino all’ultimo proveranno a giocarsi le proprie chance.

La Danimarca nell’ultima sfida ha perso con la Francia ed oggi deve assolutamente vincere per raggiungere gli ottavi di finale.

Complicato invece l’obiettivo della Tunisia che per raggiungere gli ottavi di finale dove assoluatamente superare la Francia.

Australia con il 4-3-3, c’è Duke davanti

Nessun cambio per Arnold che dovrebbe schierare gli stessi undici che hanno vinto per 0-1 contro la Tunisia.

L’attacco sarà affidato ovviamente a Duke che cerca il suo secondo gol consecutivo per portare la nazionale australiana direttamente agli ottavi di finale.

La seconda classificata del Gruppo sfiderà la prima del Gruppo C che si deciderà in serata con Arabia Saudita, Polonia e Argentina ancora in corsa.

Tra i pali c’è Ryan, la difesa a quattro è composta da Karacic, Rowles, Souttar e Behich.

Centrocampo a tre con McGree, Mooy e Irvine che giocheranno in appoggio del tridente formato da Leckie, Duke e Goodwin.



Danimarca con il 3-4-2-1, servono i gol di Dolberg

Una delle grandi delusioni del mondiale è fin qui Dolberg ancora senza gol ed autore di due partite in ombra ed al si sotto delle aspettative.

La Danimarca si affida ancora a lui alla ricerca di una vittoria per raggiungere gli ottavi di finale.

Tra i pali ovviamente Schmeichel, davanti a lui Christensen, Nelsson e Andersen.

Hojbjerg e Eriksen in cabina di regia con Maehle sulla destra e Kristensen sulla sinistra, Lindstrom giocherà in appoggio di Damsgaard e Dolberg.

La partita si giocherà in contemporanea con Francia Tunisia e sarà trasmessa alle 16 italiane, in diretta in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.