Kate Middleton, che lavoro faceva prima di sposare il principe William? Che umiltà

La principessa di Galles, Kate Middleton prima di sposare William, faceva un lavoro umilissimo. Ecco di quale si tratta.

Dopo la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre, tutti gli occhi sono puntati non solo sull’attuale Re Carlo III e sua moglie, la Regina Consorte Camilla ma anche su William prossimo erede al trono e sua moglie Catherine Middleton.

Conosciuta meglio come Kate, la donna, ha ereditato il titolo di principessa di Galles dopo che suo marito, William, da duca di Cambrige con l’ascesa al trono di Carlo come Sovrano del Regno Unito, è diventato a sua volta principe di Galles.

Kate Middleton, la futura Regina Consorte

Questo, significa che rispetto qualche mese fa, i due sono impegnati a prendere delle decisioni e degli impegni più importanti rispetto quanto già facevano prima, visto che sarà proprio William a ereditare la corona secondo la linea di successione.

Sembrerebbe, inoltre, che Re Carlo III, per far si di dare un aspetto più giovane e innovativo al suo Regno, si sia consultato più volte con la coppia e in particolar modo sembra essere ammaliato dal modo in cui Kate prende decisioni.

Secondo alcune indiscrezioni, rilasciate da vari tabloid inglesi, la principessa sarebbe molto convincente nei confronti di suo suocero e sarebbe amatissima da tutta la corte e da tutto lo staff.

Quindi, sembrerebbe che a decidere le sorti del Paese e a consigliare le giuste mosse da fare, sia proprio Kate Middleton che inizialmente non aveva niente a che fare con la famiglia reale, prima di conoscere William.

I due, infatti, si sono conosciuti grazie al loro percorso di studi, quando entrambi hanno studiato lei storia dell’arte e lui geografia presso un’istituto in Scozia condividendo tempo libero, dormitorio e tanti altri momenti insieme.

Dopo aver conseguito il titolo, William è tornato a Londra per riprendere la sua vita e gli impegni regali, mentre Kate ha deciso di intraprendere una carriera lavorativa impegnandosi nell’azienda di famiglia.

Che lavoro faceva Kate Middleton?

Infatti, la famiglia Middleton, è molto conosciuta per via della sua importanza nel mondo delle feste. Di loro proprietà è la Party Pieces, azienda che realizza articoli per molti ricevimenti.

L’attività di famiglia, si occupa di realizzare anche cataloghi facendo servizi di fotografia e marketing, e Kate, grande appassionata di moda, decise di dedicarsi a questo ambito dopo il percorso universitario.

Infatti, decise di chiedere al marchio JigSaw di poter collaborare come assistente e l’azienda accettò facendole raggiungere tre volte a settimana i set fotografici facendo fotocopie e portando da mangiare agli addetti al lavoro e ordinando caffè alle modelle.

Il suo capo dell’epoca, inoltre, ricorda che in quel periodo, la donna stava già frequentando William e questo non ha impedito alla Middleton di essere cordiale e sorridente con tutti e di svolgere il lavoro con umiltà.

Kate, lasciò il suo lavoro soltanto nel 2006 per poter lasciare del tempo per lei stessa e impegnarsi nella vita con William fino ad arrivare a sposarlo nel 2010, con una cerimonia che non facilmente si dimentica.

Il popolo inglese, rivede molto in lei Lady Diana, la madre del principe William, e sperano che quando suo marito salirà al trono, possa dimostrarsi di essere una Regina consorte adatta come da tempo tutti quanti vorrebbero.