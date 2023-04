Aurora Ramazzotti, perché ha chiamato il figlio Cesare? Il motivo è noto a pochi

Il figlio di Aurora Ramazzotti è Cesare. Eppure sono in pochi a sapere il motivo di questo nome così importante e classico.

Aurora Ramazzotti, la bellissima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare. I follower sono emozionati per questo lieto evento e da tempo hanno voluto seguire il giorno “del nome” che i genitori avrebbero dato al bambino appena nato. Aurora ha voluto giocare un po’, ironica come sempre, per poi svelare la verità su un nome così classico e importante.

Perché Aurora Ramazzotti ha chiamato il figlio Cesare?

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono diventati genitori di Cesare. Ancora prima del parto e poi dopo la nascita del piccolo, i genitori hanno voluto giocare sul nome e sulle motivazioni che hanno spinto loro a scegliere proprio questo.

La figlia di Eros e Michelle ha partorito il 30 marzo in una clinica in Svizzera, con tutti i comfort e lontano dai più curiosi. In tantissimi ora si chiedono il perché di un nome così particolare e importante. La sorpresa è arrivata subito dopo il parto, dando come nome Niccolò: i genitori hanno voluto dare un indizio fuorviante prima di dire il vero nome del piccolo.

Aurora e Goffredo hanno intenzionalmente tenuto il nome del bambino nascosto a tutti, sino all’ultimo momento. Sino a quando il piccolo Cesare non è stato presentato a tutto il mondo dei social e non solo. I follower si sono emozionati per il lieto evento, ma tutti hanno posto la stessa domanda: perché il bambino di Aurora è stato chiamato Cesare?

Aurora e Goffredo: la storia dietro il nome del figlio

Goffredo ha messo alcune foto emozionanti sui social, con la mano del piccolino e poi una torta che riprendesse il nome. Nella foto è apparsa la scritta “Ave Cesare” ed è in quel momento che tutti hanno pensato fosse un omaggio alla città di Roma. Allo stesso tempo si è pensato al grande Giulio Cesare, augurando al piccolo di poter essere forte e importante proprio come lui.

Come secondo nome hanno scelto Augusto, che è sicuramente un altro personaggio importante della storia romana e nel mondo.

Nonostante tutto, i due genitori al momento non hanno ancora rilasciato alcuna intervista o chiarito la vera storia dietro due nomi così importanti. Sicuramente, questi nomi danno al piccolo una grande forza e un tono importante che si porterà dietro per tutta la vita.

Nell’ultima apparizione social di Aurora si nota la sua voglia di viversi il momento, per poi dare appuntamento ai suoi follower presto. Sicuramente spiegherà il motivo legato alla scelta del nome, di come sono andate le cose durante il parto e le mille emozioni che al momento la stanno travolgendo. Un momento bellissimo, tanto atteso e che ha emozionato tutti i fan di Aurora, Michelle ed Eros.