È da ieri che Silvio Berlusconi è stato ricoverato ancora una volta all’ospedale San Raffaele di Milano, da cui era stato dimesso a fine marzo. In queste ore è stato diffuso anche il primo bollettino medico firmato dal professor Zangrillo.

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è ricoverato al San Raffaele di Milano e, secondo fonti autorevoli che hanno riferito ad Ansa, sarebbe affetto da una forma di leucemia.

Al momento, Berlusconi ha iniziato la chemioterapia, come riporta il bollettino medico ufficiale firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Ecco le notizie ufficiali riportate dai medici.

Come sta Silvio Berlusconi, la nota dei medici del San Raffaele

Il leader di centrodestra Silvio Berlusconi, 86 anni, si trova ricoverato in ospedale, dove è tornato solo una settimana dopo le sue ultime dimissioni.

La situazione è molto complessa, come hanno riportato alcune fonti attendibili all’Ansa, infatti Berlusconi sta combattendo contro una forma di leucemia che lo avrebbe colpito, causandogli una polmonite e un ricovero in terapie intensiva.

Solo pochi minuti fa è stata diffusa una nota ufficiale dell’ospedale San Raffaele di Milano, firmata dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, che dice:

“La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”

L’obiettivo della terapia sarebbe quello di curare l’infezione in corso e di limitare gli effetti della leucemia.

Nella nota inoltre si legge: “Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta”.

Secondo quanto dichiarato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani al TG1, Silvio Berlusconi avrebbe passato una notte tranquilla e le sue condizioni sarebbero stabili: “Ho parlato questa mattina con il professor Zangrillo. Ha passato una notte tranquilla, le sue condizioni sono stabili”.

Le visite dei figli in ospedale

Questa mattina sono arrivati in ospedale il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, il figlio minore Luigi e la figlia maggiore Marina, come riportato dalle testate presenti all’esterno dell’ospedale.

Intanto, Forza Italia ha diffuso una nota in cui spiega che il loro leader è riuscito a fare una telefonata proprio al ministro Antonio Tajani, parlando anche con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli.

Nella nota si legge: “Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘il Paese ha bisogno di noi!’. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre”.