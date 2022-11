Lite a Caltanissetta: un morto e tre feriti

A Caltanissetta si è verificata poche ore fa una violenta lite a coltellate, nei pressi del centro storico. Il bilancio è tragico.

Marcello Tortorici è il nome della vittima, ci sono poi tre feriti trasportati in codice rosso in ospedale.

Lite violenta a Caltanissetta

Di pochi minuti fa la notizia di una violenta lite a coltellate avvenuta nei pressi del centro storico di Caltanissetta, che ha causato la morte di un 51enne e il ferimento di tre persone che ora si trovano ricoverate in ospedale.

Marcello Tortorici è il nome della vittima, morta all’ospedale Sant’Elia subito dopo il suo arrivo.

I tre feriti invece, soprattutto uno che ha ricevuto un fendente all’ascella, sono stati trasportati nella stessa struttura le loro condizioni sono abbastanza gravi ma i medici ancora non si espongono sulla prognosi.

Tutti presentavano diverse ferite da arma da taglio in altrettanti punti del corpo ma gli animi non erano ancora sedati del tutto, infatti i parenti dei protagonisti della vicenda hanno fatto irruzione nel pronto soccorso continuando a litigare.

A scatenare la lite dove le armi sono stati dei grossi coltelli, sarebbe stato un apprezzamento di troppo verso una ragazza.

La dinamica

La rissa è avvenuta in via San Domenico, vicino a un’osteria molto frequentata. Il commento pesante verso la ragazza in questione ha scaldato gli animi e le quattro persone coinvolte sono passate ai fatti tirando fuori i coltelli.

Subito sono stati chiamati i Carabinieri e quando sono giunti nel locale, Tortorici era ancora agonizzante ed è stato subito trasportato via in ambulanza.

Una seconda persona, ovvero il fratello della vittima, è rimasta gravemente ferita alle gambe ed è attualmente in condizioni critiche mentre gli altri due sono ugualmente in condizioni gravi ma non come quest’ultimo, difatti sono stati classificati come codici gialli.

La violenza è continuata anche nel pronto soccorso del Sant’Elia, dove è stato necessario l’intervento degli agenti per calmare gli animi.

I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire esattamente la dinamica ma purtroppo non c’è molta collaborazione fra i residenti della zona.

La Scientifica sta effettuando i rilievi di rito sul luogo dell’aggressione e su uno dei coltelli utilizzati, ancora imbrattato di sangue.