Aumento di €130 a questi lavoratori italiani: ecco quando arrivano sul conto

Nuovo aumento per i lavoratori dipendenti. Pare infatti che questi riusciranno a beneficiare di circa 130 € in più al mese. Ecco quando succederà.

Nell’ultimo periodo il rincaro della vita si è fatto sentire. I prezzi della frutta e della verdura sono arrivati alle stelle così come quelli della benzina, dei beni alimentari, della luce e del gas. L’inflazione fatica a stabilizzarsi ed è per questo che molte famiglie italiane non riescono ad arrivare alla fine del mese nonostante i molteplici sforzi. Lo Stato cerca di aiutare i suoi cittadini, ma non sempre è facile trovare delle risorse che possano accontentare tutti. Sta però girando la voce secondo la quale potrebbe arrivare un nuovo aumento sulla busta paga dei lavoratori. Si tratterebbe di un introito di circa 130 € al mese, il quale potrebbe agevolare il tenore di vita delle famiglie più indigenti. A chi è rivolto questo aumento e che cosa cambierà nei prossimi mesi? Scopriamolo insieme.

Nuovo aumento in busta paga: ecco la novità in arrivo

Il Ministero dell’Economia ha deciso di diramare un comunicato sfruttando la sua piattaforma personale, ovvero quella nota come NoiPA. Secondo quanto disposto nelle ultime ore, i lavoratori dipendenti potrebbero ricevere liete novelle da parte dello Stato. Alcuni lavoratori riceveranno infatti un aumento di 130 € sulla prossima busta paga ma, ovviamente, non si tratta di qualcosa che varrà per tutti allo stesso modo.

L’aumento è previsto per diverse categorie di lavoratori dipendenti, anche se bisognerà considerare la mansione svolta, il settore di riferimento e la paga oraria percepita. Ogni lavoratore potrà percepire un aumento variabile considerando anche il fatto che questa riforma subentrerà proprio ad Agosto, durante il periodo in cui si verificano la maggior parte delle ferie estive.

Quali categorie di lavoratori riceveranno l’aumento di 130 € in busta paga?

L’aumento che si verificherà sulla prossima busta paga non sarà uguale per tutti. Pare infatti che i segretari generali, i dirigenti semplici e i capi di dipartimento godranno di un aumento di 67 €. A questi andranno aggiunti tutti gli arretrati dal mese di Gennaio fino a Luglio. Si parla quindi di una cifra totale che andrà a raggiungere i 530 € circa.

L’aumento sarà inferiore per chi svolge la mansione di funzionario. In questo caso parliamo di cifre che spaziano dai 29 ai 45 €. Una cifra simile verrà elargita anche a chi lavora come dipendente presso l‘Agenzia delle Entrate, il settore delle Dogane, vari enti nazionali e nelle infrastrutture ferroviarie e stradali.

La cifra scende ancora per gli assistenti sanitari e il personale di supporto. In questo caso l’aumento corrisposto partirà da un minimo di 23 € per raggiungere un massimo di 55 €. L’aumento più importante avverrà per gli ambasciatori, in quanto questi arriveranno a percepire più di 130 € al mese per il lavoro svolto.

Che cosa succederà ai dipendenti del settore scolastico?

Grande interesse emerge in merito alla sorte di chi svolge il proprio lavoro nel settore della scuola e dell’istruzione. Anche i dipendenti di questa aerea percepiranno questo nuovo aumento a partire dai prossimi giorni, ma per loro si verificherà una sostanziale differenza.

Secondo le prime voci diffuse in rete, infatti, tutte queste persone potranno verificare l’aumento in questione osservando il cedolino paga del mese scorso, ovvero quello di Luglio. L’incremento sarà di poco inferiore ai 35 € per gli insegnanti, mentre per le figure dalla carica più importante potrebbe arrivare a toccare i 53 € mensili.

Sicuramente non si tratta di cifre che possano migliorare stravolgere il tenore di vita di una famiglia o di una persona. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo però, anche i piccoli introiti possono migliorare una situazione compromessa, consentendo alle persone di arrivare alla fine del mese in maniera più serena e pacifica.

Del resto l’aumento verrà proposto di mese in mese e alla fine dell’anno darà vita ad una somma piuttosto consistente che potrà essere utilizzata senza troppe difficoltà da parte dei percettori. Molte persone si sono dette contente di questa importante novità, mentre per altre non sarà questo piccolo aumento a risolvere la crisi che negli ultimi mesi si è insediata in Italia. Non ci resta che attendere per scoprire che cosa succederà, sperando che l’inflazione possa stabilizzarsi e il carovita possa ridimensionarsi rispetto a quanto sta accadendo oggi.