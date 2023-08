In questo paradiso terrestre è possibile comprare casa a €60.000: siamo in Italia

Comprare casa è il sogno di molte persone, e non tutti sanno che con 60.000,00 € è possibile acquistarne una in un luogo da sogno.

Quando si è piccoli, spensierati e privi di problemi, vediamo la vita che abbiamo davanti come un viaggio lunghissimo. Man mano che gli anni passano, però, ci si rende conto di quanto, al contrario, il tempo passi in fretta. E nel momento in cui iniziamo a prendere in mano il nostro percorso e a fare le nostre scelte, prendono vita anche i nostri sogni. Tra essi, ovviamente, c’è quello di realizzarci professionalmente, di poter fare il lavoro che amiamo e di riuscire a svolgerlo bene. In aggiunta, tutti desideriamo essere circondati da affetto e amore, e riuscire a raggiungere il traguardo di acquistare una casa tutta nostra.

Una volta individuato il nostro obiettivo, dunque, iniziamo a lavorare sodo per poterlo finalmente realizzare, ma l’acquisto di un immobile, si sa, non è di certo una cosa facile. Per prima cosa, è necessario avere la disponibilità economica necessaria per potersene permettere uno, ma l’aumento dei prezzi del mercato immobiliare dell’ultimo periodo rende tutto molto più difficile.

I costi delle case sono elevati, è vero, ma c’è un posto in Italia in cui se ne può acquistare una con 60.000,00 €. Si tratta di un piccolo paradiso terrestre, molto conosciuto e frequentato periodicamente da centinaia di turisti. Siete curiosi di sapere di quale angolo del Bel Pese si tratta? Scopriamolo insieme.

Comprare casa con 60.000,00 €

Quando decidiamo di comprare casa, oltre a quello economico, ovviamente, prestiamo attenzione a moltissimi altri aspetti. In base alla quantità di denaro che possiamo spendere, infatti, scegliamo la metratura che più possa fare al caso nostro, ad esempio, e il luogo in cui ci piacerebbe che la dimora fosse situata.

Esistono zone che in Italia vengono considerate particolarmente care e che, dunque, scartiamo a priori. In realtà, questo potrebbe essere un grande errore, perché è proprio uno di quei luoghi che permette di acquistare una casa a 60.000,00 €. Si tratta del cosiddetto golfo del Tigullio, situato nel levante ligure.

L’angolo di paradiso in questione comprende diverse località che, specialmente durante la stagione estiva, diventano tra le mete più ambite da turisti sia italiani sia stranieri. La più famosa è Portofino, ovviamente, seguita da Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Sesti Levante, Moneglia e Lavagna.

Possedere una casa nella zona di levante della Riviera Ligure vuol dire avere il bellissimo mare della Liguria a disposizione tutto l’anno e tutti i giorni della settimana, avere la possibilità di passeggiare per le strade caratteristiche dei paesi, godere di panorami e clima meravigliosi e, inoltre, assaggiare le prelibatezze culinarie che tale territorio ha da offrire.

Ma un’area del nostro paese così prestigiosa e ricca di attrattive come può rendere possibile l’acquisto di una casa a 60.000,00 €? Il prezzo varia in base alla metratura, ovviamente, ma anche alla città e alla posizione dell’immobile.

I prezzi del golfo del Tigullio

I prezzi del mercato immobiliare sono variabili, come tutti saprete, ma stando ai recenti dati, sembra che il prezzo medio a cui vengono vendute le case nel golfo del Tigullio si aggiri intorno ai 4.000,00 € al metro quadrato. La località più costosa della zona risulta essere Portofino, ovviamente, in cui il prezzo sale a 10.000,00 € al metro quadrato. Chiavari e Lavagna, invece, sono le più accessibili: qui, infatti, le cifre scendono a circa 2.500,00/3.000,00 €.

Per avere delle idee più concrete basta visitare il sito “immobiliare.it”. Su tale portale è possibile trovare un bilocale di 55 metri quadri nel centro della città di Lavagna al prezzo di 95.000,00 €, e un appartamento da 65 metri quadri a 99.000,00 €. A Chiavari, invece, vi è un suggestivo loft dalla grandezza di 20 metri quadrati, ed è acquistabile per la cifra di 60.000,00 €.