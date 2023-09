Aumentano i casi di tumore negli under 50: lo studio e le possibili cause

Secondo i ricercatori di Zhejiang, negli ultimi 30 anni sono aumentate le diagnosi di tumori giovani che comunque rimangono rari: gli studi lo confermano, tra le cause tante ipotesi e poche certezze.

I tumori giovanili rispetto agli anni 90′ sono aumentati di circa l’80%. Lo dicono i dati raccolti dalla University School of Medicine di Hangzhou in Cina. Un trend in crescita quello delle diagnosi di tumori in pazienti under 50 che viene riscontrato in alcune neoplasie come il tumore al seno, all’utero, allo stomaco, che si starebbero facendo comuni anche in età al di sotto dei 50 anni, in giro per il mondo. Cause non ancora chiare, ma tante ipotesi tra il miglioramento degli strumenti di diagnostica, le possibili diagnosi non effettuate negli anni precedenti post decesso, i cambiamenti degli stili di vita, la maggiore esposizione a cambiamenti ambientali durante la crescita delle persone.

Aumentano i tumori negli under 50: lo studio

E le conferme di questo trend arrivano dalla Cina, da Hangzhou. I ricercatori della University School of Medicine di Zhejiang hanno condotto delle analisi in uno studio poi pubblicato su Bmj Oncology. I dati sono stati raccolti dal Global Burden of Diseas, tramite alla suddivisione in cause di mortalità e disabilità nel mondo. Facendo riferimento all’edizione del 2019, questa ricerca degli studiosi di Zhejiang si è focalizzata sull’incidenza di circa 30 diversi tipi tumori con esordio precoce, in 204 nazioni.

Sono 3,26 milioni i casi individuati dalla ricerca i casi con esordio precoce nel 2019. Numeri che generano un aumento dell’80% rispetto agli anni 90′. Con questo trend nel 2030 ci si potrebbe trovare difronte a un aumento ulteriore del 30%, qualora le diagnosi dovessero tenere lo stesso andamento.

E’ il cancro al seno il più comune tra gli under 50, secondo i recenti risultati, poi ancora i tumori alla prostata tra quelli che stanno avendo un aumento fulmineo e alla gola. D’altra parte, il tumore al fegato rispetto al 1990 è in evidente calo.

Le diagnosi aumentano anche in base alla crescita della mortalità, tenendo conto sempre dei 90′. Le morti sono aumentate del 28% negli under 50, nel 2019 i morti sono stati circa 1 milione. Tra giovani e adulti i tumori che hanno determinato più decessi sono stati insieme a quello al seno anche quello all’intestino e quello allo stomaco. Sono i 40enni invece quelli più a rischio, secondo i dati raccolti negli ultimi 30 anni.

Le cause e il fattore economico

Emerge purtroppo, come spesso accade, anche differenze in base alle disparità economiche dei vari paesi. Nei paesi a basso reddito infatti la mortalità è maggiore, sia per i casi di tumori al seno per le donne che nei casi di tumore ai polmoni negli uomini, ossia le forme di cancro più critiche negli under 50.

L’incidenza di esordio precoce sì, viene registrata nelle aree con alto reddito in Paesi dell’Europa occidentale, del Nord America, dell’Australia e della Nuova Zelanda, ma la mortalità è maggiore nei paesi a basso e medio reddito. Complice una minore innovazione terapeutica, sostengono con il loro studio i ricercatori.

Nei paesi ricchi inoltre, tra uomini e donne la situazioni di disabilità e mortalità è bilanciata, mentre ancora per i tumori precoci nei paesi a basso reddito vi è una maggioranza spropositata nel sesso femminile.

Tra le cause di questo importante aumento (dell’80%), tra i tumori con esordio precoce viene spesso fatto riferimento a una diffusione maggiore di screening e diagnosi anche in età giovanile. Così come un miglioramento della capacità di intercettare i tumori stessi. Quando il paziente è giovane infatti, secondo i dati è più alta la possibilità di diagnosi, così come più alte sono le chance di cura della malattia. L’aumento delle diagnosi infatti non coincide, nei pazienti under 50, con un aumento della mortalità.

Rimangono i problemi legati agli screening precoci. Per alcuni tumori non esistono programmi di questo tipo. Come ad esempio per il tumore al seno, quello della cervice uterina o del colon.