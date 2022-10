Dopo la netta vittoria ottenuta contro l’Atalanta la Lazio di Maurizio Sarri vuole rispondere al successo del Napoli rimanendo in scia dei partenopei aspettando la partita di questa sera tra Torino e Milan.

Ancora senza Ciro Immobile i biancocelesti si affideranno a Pedro, lo spagnolo è uno dei giocatori più in forma della rosa.



L‘assenza di Immobile non sta condizionando il rendimento dei capitolini che sono in grande forma ed in piena corsa al secondo posto.

Vincendo oggi Sarri può portarsi momentaneamente al secondo posto in classifica in attesa di conoscere il risultato della sfida tra Torino e Milan in programma questa sera alle 20:45.

La Salernitana di Davide Nicola dopo la clamorosa salvezza raggiunta nella scorsa stagione ha cominciato con il piglio giusto il nuovo campionato ed al momento occupa l’undicesimo posto con 13 punti conquistati.

In un settore ospiti che come al solito sarà infuocato i granata vogliono regalare una grande serata ai propri tifosi per superare in classifica il Sassuolo.



Zaccagni-Felipe Anderson-Pedro, Lazio ancora con il falso nueve

Ancora alle prese con l’assenza di Ciro Immobile la Lazio conferma il tridente che ha portato alla convincente vittoria di Bergamo con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni pronti ad alternarsi senza dare punti di riferimento agli avversari.

Sarà Casale a fare coppia con Alessio Romagnoli al centro della difesa, Lazzari e Marusic a completare la difesa a 4 davanti a Provedel.

Cataldi confermato come fulcro del gioco biancoceleste con Milinkovic Savic a dare qualità e Vecino a garantire copertura al centrocampo.

Davanti con ogni probabilità partirà ancora Felipe Anderson come centravanti ma i tre si alterneranno durante in 90 minuti per togliere punti di riferimento a Fazio e compagni.

Salernitana con Dia in panchina, Davanti Piatek-Bonazzoli

Ancora indisponile Giulio Maggiore che tornerà a disposizione soltanto dalla prossima settimana, Nicola si affida al classico 3-5-2 per provare a fermare la Lazio all’Olimpico.

Sepe tra i pali con Fazio, Gyomber e Daniliuc in difesa, Radovanovic a fare il regista supportato da Coulibaly e Vilhena.



Sulle corsie laterali confermati Mazzocchi e Candreva con Bonazzoli al fianco di Krzysztof Piątek.

Panchina iniziale per Dia pronto a subentrare a partita in corso per dare nuove soluzioni offensive ai granata.

Lazio-Salernitana-statistiche

Sono sei i precedenti tra le due squadra con nessun pareggio, quattro vittorie per i capitolini, due per i campani.

La Lazio ha vinto tutti e tre i match in Serie A contro i granata tra le mura amiche ed ha sempre segnato almeno tre gol.

Solo il Napoli ha perso meno partite della Lazio in questa stagione, i partenopei sono ancora imbattuti e hanno vinto all’olimpico lo scontro diretto proprio contro i biancocelesti.

La Lazio non subisce gol in campionato da addirittura sei partite, è la striscia aperta più lunga nei maggiori campionati europei.