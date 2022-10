“Quando ha 9 processi…” Chanel Totti ingestibile: la frecciatina a mamma e papà

Chanel Totti ha pubblicato un video che sembra essere una frecciatina ai suoi genitori. Ecco cosa ha scritto la ragazza.

Nel mondo dello spettacolo sono molti i personaggi famosi che hanno avuto dei figli che hanno deciso di intraprendere il loro percorso, diventando a loro volta, personalità celebri del mondo del canto, del cinema e dello sport.

Sebbene stiano molto attenti a non esporre i loro figli, specie dopo il caos mediatico che ha coinvolto la loro famiglia dopo la loro separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti, non possono controllare ogni mossa dei loro figli.

Chanel Totti e la frecciatina ai genitori

Il loro primogenito, Cristian, ha deciso di seguire i passi di suo padre, infatti, il giovane Totti al momento è un calciatore della Roma Under 18, e sono tanti i tifosi che sperano e sono convinti che tra qualche anno possa trovare un posto in prima squadra.

Il ragazzo, non utilizza molto il suo account Instagram e l’unica foto postata risale al 20 ottobre dopo che per anni non ha mai pubblicato niente sul suo profilo diversamente da sua sorella Chanel.

Quest’ultima, specie negli ultimi tempi si è esposta nel mondo dei social diventando una Tik Toker e il suo profilo è uno dei più seguiti della nota piattaforma facendo incetta di like sui suoi video.

Chanel, attraverso Tik Tok, pubblica alcuni contenuti per poi fare delle dirette da sola o con delle amiche dove interagisce con i suoi fan, ed è grazie a queste che nei mesi scorsi abbiamo appreso qualche notizia.

Una di queste riguarda lo smarrimento dell’amato gatto Alfio. La famiglia Totti possiede, due gatti di razza Sphynx, Donna Paola e Alfio e quest’ultimo era fuggito via e ritrovato dopo qualche giorno.

A parlarne era stata proprio Chanel in una sua diretta e in un’altra, invece, aveva detto di non sapere come stesse suo fratello per via del fatto che non lo sentiva e non lo vedeva, facendo pensare ad una faida tra fratelli.

Niente di tutto questo, dato che la ragazza, in questi giorni è apparsa al fianco di suo padre e dei suoi due fratelli, Cristian ed Isabel oltre che a prendere parte del compleanno di Totti assieme a loro.

Il video di Tik Tok

Chanel, nonostante la sua età, ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e su questo ricorda tanto sua madre, oltre che per l’aspetto, e non si fa nessun problema a rispondere ai commenti negativi.

Nell’ultimo video pubblicato su Tik Tok da Chanel, che in queste ore sta facendo il giro del web, la ragazza ha scritto come didascalia un messaggio che sembra essere indirizzato ai suoi genitori e a Noemi Bocchi.

“Quando ha nove processi in corso..”

Questa la frase pubblicata dalla giovane Totti nel suo video. In molti hanno pensato che fosse riferito al processo dei suoi genitori e a tutto quello che è accaduto in tutti questi mesi.

Altri invece, hanno pensato che sia riferito a Noemi, la nuova compagna di suo padre, che nelle scorse settimane è stata chiamata a presenziare ad un processo nei confronti del suo ex marito, Mario Caucci.

Tra i commenti alcuni hanno chiesto se Totti fosse felice di questo video ponendole come domanda se si rendesse conto di quello che aveva scritto e di come potessero reagire i suoi genitori.

Chanel, ha risposto dicendo che non c’era nulla di diretto nei confronti di nessuno e che le sue parole, associate al brano Bleksbebond, del Tik Toker Emanuele Pingu, erano soltanto un modo per scherzare.

Non è la prima volta che la ragazza pubblica contenuti che sembrano essere riferiti alla sua situazione famigliare ma queste possono essere solo coincidenze data la giovane età della Totti.