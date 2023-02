Attenzione a questa bellissima pianta in giardino: un pericolo per i polmoni

Questa pianta, che spesso è presente nel giardino, è pericolosissima. Presta particolare attenzione, può provocare danni ai polmoni.

Non tutte le piante che abbiamo nel nostro giardino sono sicure. Sai che questa qui, per esempio, per quanto possa essere bellissima è pericolosa per i polmoni? Occhio.

Piante pericolose: quali sono e come riconoscerle

Le piante sono davvero bellissime da tenere in casa o da piantare in giardino, soprattutto se abbiamo a disposizione un piccolo spazio verde del quale prenderci cura. Eppure non tutti questi straordinari gioiellini verdi sono innocui.

Sai che esistono tantissime varietà di piante velenose, alcune delle quali in maniera spontanea, possono crescere anche nei nostri giardini? Presta particolare attenzione, ce ne sono alcune in particolare che si rivelano molto dannose per la salute, soprattutto dei polmoni.

Alcune statistiche preoccupano in maniera considerevole: almeno il 5% dei casi di avvelenamento che riguardano persone ricoverate negli ospedali, deriva da intossicazione o contatto con piante domestiche. Sono ovviamente casi isolati che non bisogna però sottovalutare.

Se ti stai chiedendo come è possibile identificare piante o fiori velenosi, in questo articolo troverai la risposta. Iniziamo immediatamente. Tra le piante comuni che sono pericolose per l’uomo c’è l’edera velenosa che si contraddistingue per la presenza di tre foglie lucide che cambiano colore a seconda della stagione.

Esse possono avere fiori o bacche rosse. Causano irritazione cutanea. Anche la pianta dell’olio di ricino – sempre presente nei giardini – è formata da semi oleosi ricchi di una sostanza tossica che se ingerita, può essere fatale.

E la cicuta d’acqua, la conosci? E’ un’erbaccia che cresce in prossimità di zone umide o dei prati. Essa è davvero molto tossica e attacca il sistema nervoso: è la stessa pianta che uccise il filosofo Socrate.

Anche se queste specie che ti abbiamo menzionato sono velenose, non è difficile che tu le abbia nel tuo giardino. C’è però una pianta che invece è molto popolare e che sicuramente conoscerai anche tu, a cui devi prestare particolare attenzione: essa provoca danni ai polmoni.

Attenzione a questa pianta: è pericolosa per i polmoni

Non esiste al mondo una sola pianta che non sia bella da vedere. Profumate, colorate, con bacche o fiori, questi pezzi di polmoni verdi sono uno spettacolo per gli occhi. Esistono milioni di specie e ibridi, alcuni delle quali con proprietà benefiche per l’organismo.

Pensiamo per esempio all’artiglio del diavolo che ha proprietà antinfiammatorie e antispasmodiche. O ancora alla lavanda che ha invece proprietà antibatteriche, antivirali e antimicotiche, perfetta anche nel caso di disturbi gastrointestinali.

Per quante piante dai benefici straordinari possano esistere, ce ne sono altrettante che invece sono pericolose per la salute dell’uomo e degli animali. Nei giardini cresce in particolare una varietà che può provocare danni ai polmoni.

Attenzione! Se ce l’hai anche tu, può davvero provocare problemi alla tua salute. Di cosa stiamo parlando? Dell’edera velenosa. Questa pianta è diffusissima negli Stati Uniti d’America ma cresce bene anche in Europa.

Ha tre foglie lucide che cambiano colore a seconda della stagione. Su di esse possono nascere bacche o fiori. Il contatto con questa pianta causa irritazione cutanea, bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie.

La sua resina crea importanti reazioni allergiche. Hai intenzione di sbarazzartene bruciandola? Presta particolare attenzione perché il fumo che produce, se inalato, può irritare in maniera piuttosto seria i polmoni.

Che cosa devi fare se entri a contatto con questa pianta velenosa? Per prima cosa, devi lavare immediatamente la pelle con l’alcool e risciacquare con sapone sgrassante – esempio il detersivo per i piatti o detergente – e abbondante acqua. Fai in modo che queste soluzioni non si asciughino immediatamente.

Se compaiono prurito e vesciche, fai degli impacchi umidi o utilizza crema all’idrocortisone o alla calamina. Anche l’antistaminico è importante nel caso di problemi respiratori o prurito. Se noti invece che fai fatica a respirare, recati immediatamente al pronto soccorso.

Sai che puoi proteggerti in ogni caso, utilizzando degli accorgimenti semplici? Un esempio? Indossa sempre vestiti a lunghe maniche e stivali e ricordati di lavarli sempre con acqua calda e detersivo dopo il rientro a casa.

Ancora, esistono delle creme a base di bentoquantum che proteggono le mani, le braccia e le gambe scoperte. Ultima ma fondamentalmente raccomandazione: indossa sempre una mascherina per proteggere i polmoni, soprattutto se bruci piante o arbusti il cui fumo fa malissimo se inalato.