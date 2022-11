Pioggia di multe al semaforo, 700€ di multa se fai questa manovra

Ecco perché si rischiano delle multe al semaforo nel caso in cui si faccia una manovra specifica. Si possono pagare anche 700 euro.

Si rischiano fino a 700 euro di multe quando si commettono questi errori alla guida, in particolare al semaforo. Non tutti lo sanno, ma si può arrivare addirittura a vedere la sospensione della propria patente e il pagamento di una multa accessoria.

Se volete scoprire di cosa si tratta, non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire qual è la pratica che può portarti a pagare addirittura 700 euro di multa. Bisogna stare molto attenti.

Comportamenti sbagliati alla guida

Purtroppo, sono tantissimi gli italiani che mettono in pratica comportamenti sbagliati alla guida. Alcuni volontariamente, altri non conoscono in maniera approfondita le leggi e non sanno qual è la maniera più adeguata per comportarsi.

E’ fondamentale, però, che chiunque guidi un mezzo di trasporto su strada conosca nel dettaglio il codice della strada e i suoi continui aggiornamenti.

Di recente, alcune persone sono state beccate mentre effettuavano delle manovre particolari alla guida, manovre che hanno provocato lo scatto immediato di una multa pari a 700 euro.

Siamo sicuri che vi starete chiedendo di quale manovra specifica si tratti. Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire di quali si sta parlando.

Multe fino a 700 euro: non fare questa manovra

Non tutti lo sanno, ma l’articolo 146 del codice della strada parla chiaro. E’ necessario studiare tutti i segnali stradali per interpretarli correttamente. Anche nel caso in cui abbiate conseguito la patente molti anni fa, dovete conoscere perfettamente come funziona la mobilità sulle nostre strade.

E’ fondamentale, ad esempio, sapere come funzionano i semafori gialli, come seguire le indicazioni degli agenti stradali e come comportarsi in altre situazioni che presuppongono prudenza.

Ad esempio, bisogna assolutamente fermarsi nel caso in cui un agente stradale mostri un segnale di arresto. Le multe pensate dallo Stato ammontano dai 167 euro fino ai 700. Addirittura, si rischiano la sospensione della patente e altre sanzioni in più.

Stesse multe sono previste nel caso in cui non si sappia come comportarsi con il semaforo giallo. E’ importante che tutti sappiano, ad esempio, che quando scatta il giallo, questo colore è perfettamente equivalente al colore rosso.

E’ consentito proseguire con la manovra che si sta portando a termine, nel caso il semaforo sia giallo, soltanto se frenare potrebbe rivelarsi pericoloso per la circolazione o se già ci si è immessi in una curva, quando il segnale era ancora verde.

A specificarlo ci pensa l’articolo 41 comma 2 del Codice della Strada, che parla proprio di queste eccezioni. Le multe vengono effettuate non soltanto dagli agenti della strada, ma anche dai T-RED che scattano foto e inviano multe salatissime nel caso in cui le vetture infrangano il codice della strada.

E voi cosa ne pensate? Conoscevate queste norme che è essenziale rispettare per non arrivare a prendere ben 700 euro di multa? Vi è mai capitato di vedervi recapitare una multa pari a questa cifra? Fatecelo sapere!