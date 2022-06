Attenta Juve, il Chelsea vuole De Ligt!

Dopo aver perso Paulo Dybala e Giorgio Chiellini la Juventus di Massimiliano Allegri rischia di perdere anche Matthijs De Ligt che non convinto di rinnovare con i bianconeri ha aperto ad un possibile trasferimento al Chelsea di Tuchel



Giornate decisive per la Juventus che dopo aver chiuso il colpo Pogba è sempre più vicina ad Angel Di Maria, profilo molto gradito dal tecnico Allegri e giocatore sul quale la Juventus ha focalizzato tutte le sue attenzioni già da diversi mesi.

Arrivabene e Cherubini sono al lavoro per creare una Juventus competitiva e finalmente in grado di tornare ai vertici del campionato italiano.

De Ligt, quanti dubbi sul suo futuro

Giornate decisive per la difesa della Juventus che dopo aver perso una bandiera come Giorgio Chiellini rischia di salutare anche il giovane De Ligt.

La società bianconera sta spingendo per rinnovare il contratto al giocatore olandese in questa sessione di mercato per non rischiare di trovarsi in una situazione scomoda già il prossimo anno quando al giocatore olandese rimarrà soltanto un anno prima della scadenza (Giugno 2024).

Il gigante olandese non ha nascosto la sua delusione per le ultime due annate dei bianconeri e si è preso del tempo per pensare al suo futuro stuzzicato anche dal corteggiamento del Chelsea che dopo aver perso Rudiger ha messo il classe ’99 nel mirino.

La Juventus ha rifiutato la prima offerta dei londinesi proponendo al giocatore un rinnovo contrattuale importante ed un nuovo progetto che ha l’obiettivo di riportare subito i piemontesi a competere a grandi livelli sia in Italia che in Europa.

La sensazione è che De Ligt abbia il forte desiderio di provare una nuova esperienza e l’opportunità di giocare in Premier League stuzzica molto le ambizioni dell’olandese.

I tifosi della Juventus non vorrebbero mai privarsi del loro numero 4 ma, arrivati a questo punto, se il Chelsea dovesse offrire una cifra intorno ai 100 milioni di euro la Juventus sarebbe disposta a sacrificare il suo difensore per dare più spazio al giovane Federico Gatti.

I blues sarebbero disposti a mettere sul piatto un giocatore che piace da anni alla Juventus, l’attaccante Timo Werner che prenderebbe il posto di Alvaro Morata nel tridente offensivo bianconero completato da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.