Attacca due bottiglie di plastica al ventilatore, quello che succede dopo ti sorprende

Malgrado possa sembrare assurdo, attaccare due bottiglie di plastica al ventilatore può risolverti due grandi problemi. Ecco quali.

Sarebbe bellissimo se la vita fosse più semplice; un viaggio costantemente in discesa e privo di problemi. Purtroppo, però, così non è, e spesso trascorriamo gran parte del nostro tempo a cercare le giuste soluzioni per tutto ciò che ci capita. Fortunatamente, come accade in ogni contesto, anche per quanto riguarda i problemi esistono diverse fasce di gravità. Ne esistono di più seri che, in genere, si presentano sotto forma di situazioni per le quali necessitiamo di più tempo e maggiore aiuto per risolverli. E poi ci sono i piccoli inconvenienti, la cui soluzione, invece, spesso è sotto i nostri occhi.

Attualmente, ad esempio, ci troviamo in estate, stagione durante la quale, ogni anno, si presentano sempre gli stessi due grandi dilemmi: il caldo e l’aumento delle bollette dovuto all’utilizzo frequente del condizionatore. Le alte temperature, infatti, si possono contrastare solamente refrigerando l’ambiente domestico. Ma se così facendo, da un lato, si risolve il problema del caldo, dall’altro si crea quello del costo eccessivo delle utenze. Insomma: delle due, l’una.

Per fortuna, però, in questi casi spesso accorrono in nostro aiuto i cosiddetti “trucchetti della nonna”: rimedi semplici e casalinghi che, con poco sforzo e tanto ingegno, ci permettono di risolvere piccoli problemi quotidiani e, per di più, a costo zero. Scopriamo insieme, a tal proposito, come combattere il caldo estivo senza dover per forza spendere eccessive quantità di denaro.

Attacca due bottiglie di plastica al ventilatore

Bella l’estate, certo, ma ciò non toglie che esistano piccoli fastidi anche in questa stagione, come il caldo, ad esempio, acerrimo nemico di tutti noi! Per evitare di ricorrere all’utilizzo di un condizionatore e, dunque, spendere troppo, ci si può sempre appellare al classico ventilatore. Esso, però, non sempre apporta il beneficio che vorremmo, specie quando la temperatura è particolarmente alta.

Ciò non toglie, però, che con un po’ di astuzia si possa comunque ottenere il risultato desiderato, ovvero spendere poco e, al contempo, sopportare meglio il caldo. Tutto ciò che ci occorre in questo caso è un ventilatore, appunto, due bottiglie di plastica (vanno bene anche quelle da mezzo litro) e dei cubetti di ghiaccio.

Iniziamo posizionando le due bottiglie d’acqua vuote con il tappo rivolto verso il basso e tagliando l’altra estremità. A seguire, scaldiamo la punta di un cacciavite, ed effettuiamo dei piccoli fori nella metà della bottiglia sottostante al taglio; l’altra metà, invece, lasciamola intatta.

A questo punto, servendoci ci un pezzo di fil di ferro, tramite i fori appena effettuati attacchiamo le due bottiglie alla parte posteriore del ventilatore, sempre con l’estremità tagliata rivolta verso l’alto e quella con il tappo verso il basso.

Combattere il caldo in maniera economica

Dopo aver effettuato il “potenziamento strutturale fai da te” del ventilatore, si può finalmente interpellare il protagonista di questo rimedio, ovvero, il ghiaccio.

Basta riporne qualche cubetto all’interno delle bottiglie poste sul retro del ventilatore, azionarlo alla velocità che desideriamo e, finalmente, goderci un po’ di frescura.

Con il passare del tempo, ovviamente, il ghiaccio si scioglierà, perciò sarà necessario ripetere l’operazione. Prima, però, dobbiamo liberarci dei residui d’acqua depositati all’interno delle nostre bottiglie. Per svuotarle basterà solamente posizionare un contenitore qualsiasi sotto di esse e svitare il tappo.

Dopo aver rimosso l’acqua ed essersi assicurati di aver richiuso bene le bottiglie, ripetiamo la sequenza tutte le volte che vogliamo. Soffrire il caldo in casa, in questo modo, sarà solo un brutto e lontano ricordo.