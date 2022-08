Atalanta-Milan, ecco il primo big-match di questo campionato!

Tanta attesa per la supersfida di domani sera dove al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gasperini ospiterà il Milan di Stefano Pioli nel primo scontro diretto di questa nuova attesissima Serie A.



Entrambe le squadre hanno vinto il loro primo match iniziando subito bene la stagione ed arrivando nel migliore dei modi ad una sfida attesissima in cui l’Atalanta ha la possibilità di dimostrare i cambiamenti fatti rispetto alla scorsa stagione.

La Dea, soprattutto in casa, aveva sempre deluso durante la scorsa stagione e la sfida con il Milan è subito un’ottima opportunità di riscatto per i nerazzurri.

I rossoneri invece vogliono continuare sull’entusiasmo dello scudetto conquistato con un De Ketelaere in più e tanta voglia di replicare il meraviglioso trionfo della passata stagione.

Atalanta-Milan, le probabili formazioni di Gasperini e Pioli

La super sfida della seconda giornata di campionato sarà arbitrata da Maresca in un Gewiss Stadium che per l’arrivo del Milan sarà tutto esaurito.

Non dovrebbero esserci novità per i padroni di casa che dovrebbero scendere in campo con il solito 3-4-2-1, difesa a tre nerazzurra che dovrà vedersela con il 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Gasperini si afffiderà a Juan Musso tra i pali difeso da Okoli, Toloi e Djimsiti, davanti a loro agiranno Maehle, Koopmeiners, De Roon e Hateboer con Muriel e Pasalic a sostegno dell’unica punta Duvan Zapata.

Stefano Pioli lascerà probabilmente in panchina il nuovo arrivato Charles De Ketelaere schierando il suo Milan con Mike Maignan in porta, Theo Hernandez, Tomori, Kalulu e Calabria a comporre la linea difensiva a 4, Bennacer e Tonali in cabina di regia e Rafael Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers in appoggio di Ante Rebic.

Il Milan ha ricordi molto positivi con la Dea, l’ultima vittoria di San Siro firmata da Rafael Leao e dallo strepitoso gol di Theo Hernandez ha di fatto regalato lo scudetto ai rossoneri.

Tanta attesa per una partita che negli ultimi anni ha sempre regalato tantissime emozioni con due squadre che amano mettere intensità e qualità all’interno della partita.

Nella conferenza di vigilia, Gasperini ha salutato Ruslan Malinovskyi “scaricando” l’ucraino e chiedendo alla propria società un trequartista in grado di garantire più gol alla sqaudra bergamasca.

Stefano Pioli non ha parlato invece di calciomercato limitandosi a ringraziare la società per quanto fatto finora e promettendo ai propri tifosi un Milan aggressivo e determinato a confermarsi Campione d’Italia.