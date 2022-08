Acqua in bottiglia, attenzione alla scadenza: in questo caso NON utilizzarla mai

L’acqua in bottiglia ha una scadenza? Sulla confezione è riportata la data entro la quale è necessario consumarla.

Quando si acquista l’acqua minerale in bottiglia è bene prestare attenzione alla composizione chimica della stessa. Dall’etichetta e dalle informazioni riportate sulla confezione o sulla bottiglia dell’acqua è possibile conoscere i valori organolettici, la modalità di conservazione e le caratteristiche chimico-fisiche.

Tutte le informazioni che reperiamo sulla bottiglia consentono al consumatore finale di comprendere se il prodotto è in grado di soddisfare le nostre esigenze nutrizionali. È bene prestare massima attenzione alla scadenza in quanto sulla bottiglia è possibile leggere “Consumarsi preferibilmente entro”, che è stampata sul tappo o sulla bottiglia. Ma l’acqua in bottiglia scade davvero se rimane chiusa con il tappo e conservata lontano da fonti di calore e dalla luce solare? Scopriamolo.

Acqua minerale in bottiglia: occhio alla composizione chimica-organolettica

Se crediamo che l’acqua in bottiglia sia tutta uguale ci sbagliamo di grosso. Per capire se l’acqua che vogliamo mettere nel carrello della spesa possa soddisfare i propri fabbisogni nutrizionali, è necessario leggere attentamente le informazioni e la composizione chimico-fisica del prodotto.

Quando beviamo un bicchiere d’acqua apportiamo minerali al nostro organismo umano, tra cui lo zolfo, il calcio, il bicarbonato e altri sali indispensabili. In commercio si può optare tra circa 270 tipologie di acqua minerale.

Sull’etichetta informativa del prodotto sono riportate le informazioni relative ai seguenti elementi:

nitrati, sostanze inquinanti,

residuo fisso, ovvero sali minerali dopo l’evaporazione di un litro di acqua,

PH, acidità dell’acqua,

sostanze disciolte, ovvero i minerali disciolti in un litro di acqua,

temperatura di imbottigliamento dell’acqua minerale,

nitriti, i quali dovrebbero essere assenti.

Acqua in bottiglia: come deve essere conservata?

L’acqua minerale in bottiglia non deve essere conservata in luoghi esposti alla luce del Sole e nemmeno vicino a fonti di calore, che possono alterare sull’equilibrio della flora batterica dell’organismo.

Acqua in bottiglia scade?

Per la normativa l’acqua minerale in bottiglia non scade, ma deve essere conservata in modo corretto ed integro. L’acqua minerale in bottiglia deve essere consumata preferibilmente entro 3 anni dalla data di imbottigliamento.

A scadere non è il prodotto, ma la bottiglia di plastica: sono stati condotti diversi test ed analisi dell’acqua nel tempo, che hanno evidenziato che la composizione del prodotto cambia. Dopo un paio di anni dall’imbottigliamento sono state rivenute tracce di acetaldeide liberata dal PET, il materiale più utilizzato per le bottiglie di plastica.

Bottiglia di acqua minerale: una volta aperta entro quando deve essere consumata?

Una volta aperta la bottiglia dell’acqua è necessario chiudere correttamente il tappo in modo tale da non perdere le caratteristiche organolettiche riportate sull’etichetta. Se conservata in frigo è bene non eccedere i 4 giorni, se conservata fuori è bene non eccedere i due giorni.