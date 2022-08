Hamburger, si cucinano con la pellicola? Abbiamo sbagliato tutti almeno una volta nella nostra vita

By

Hamburger di carne tritata: si cucina con la pellicola o deve essere rimossa prima della cottura? Solo pochissimi conoscono la risposta. Ecco qual è.

Capita di dover cucinare in casa degli hamburger per cena o per una festa tra amici. Gli hamburger si cucinano con la pellicola? Solo pochi conoscono la vera risposta e sbagliano tutti.

Cucinare un hamburger non è un’impresa complicata: si tratta di una polpetta di carne magra o mista tritata e schiacciata che può essere messa all’interno del panino oppure consumata da sola con delle verdure grigliate, un’insalata o patatine fritte.

Un dubbio è se la pellicola che ricopre le due facce dell’hamburger debba essere lasciata durante la cottura o debba essere rimossa prima della cottura.

Hamburger di carne magra o mista con la pellicola: preparazione

L’hamburger o medaglione è costituito da carne tritata ovvero sminuzzata in maniera più o meno fine. Si tratta di carne disossata che è sottoposta a un’operazione di macinazione in frammenti e viene addizionato un pizzico di sale o di erbe aromatiche. La preparazione in macelleria avviene a crudo tramite l’utilizzo di un tritacarne.

La carne macinata viene ottenuta dalla triturazione e dalla lavorazione della carne di manzo, vitello, maiale, oppure mescolata insieme. Una volta pressati i medaglioni, le pareti dell’hamburger vengono protetti da una pellicola di cellophane.

Hamburger con la pellicola: a cosa serve?

Ci rechiamo dal macellaio e chiediamo di prepararci degli hamburger di carne tritata, nella maggior parte dei casi vengono venduti con la pellicola. La pellicola ha la funzione di proteggere la carne durante la preparazione e la conservazione del prodotto nel frigorifero.

La pellicola degli hamburger deve contrastare l’ossidazione della carne e mantenere il medaglione più umido. Inoltre, la pellicola protegge la carne dai batteri e dagli allergeni utilizzati per la preparazione di altri alimenti.

La pellicola viene applicata direttamente dal macchinario che procede a pressare la carne tritata. La stessa contribuisce a conservare meglio la carne fino al momento della cottura sulla piastra o sulla padella antiaderente.

Hamburger con la pellicola: di cosa è fatta?

La pellicola degli hamburger è fatta di cellulosa rigenerata. Pertanto, non si tratta di materie plastiche come si possa erroneamente credere. Se si lascia la pellicola durante la cottura del medaglione non fonde, ma abbrustolisce e si stacca dalle parenti dell’hamburger.

Cosa contiene la famosa pellicola degli hamburger

La pellicola che riveste le pareti degli hamburger non è costituita da alcuna materia plastica contente il bisfenolo A: si tratta di una sostanza che può alterare gli equilibri ormonali nell’organismo umano, oltre ad influire sul sistema immunitario.

Deve essere rimossa la pellicola?

C’è chi sostiene che la pellicola dell’hamburger non debba essere rimossa in quanto consente di evitare che la carne tritata si attacchi al fondo della piastra o della pellicola. Un metodo perfetto è quello di non rimuovere la pellicola e lasciare cuocere il medaglione per qualche minuto.