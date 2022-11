“Ne soffriva da tempo”, Franco Gatti: la moglie rivela il vero motivo della morte

La moglie di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri ha rivelato il vero motivo della sua morte. Ecco le parole della donna.

Negli ultimi mesi molti personaggi del mondo dello spettacolo e non solo sono passati a miglior vita, lasciando tutti quanti senza parole e molto tristi per via dell’affetto che hanno da sempre avuto nei loro confronti.

Una delle prima a lasciarci è stata Monica Vitti, seguita da Catherine Spaak e poi dall’attrice statunitense Olivia Newton-John per poi passare da Piero Angela, che ha condotto fino alla fine il suo amato programma SuperQuark.

Franco Gatti: ecco le vere ragioni della sua morte

Successivamente è stata la Regina Elisabetta II a lasciare questo mondo e con lei dopo qualche settimane Angela Lansbury e Lello Arena, comico del duo Fichi D’India, e uno degli ultimi è stato Franco Gatti.

Il cantante, ha fatto parte del gruppo musicale italiano, i Ricchi e Poveri, e nella loro formazione originaria del 1967 erano presenti Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Marina Occhiena e Franco Gatti.

Quest’ultimo è scomparso lo scorso 18 ottobre dopo che aveva deciso da qualche anno di lasciare il mondo della musica e in molti hanno pensato che il motivo sia stata la perdita di voglia di continuare a cantare dopo la morte di suo figlio.

Infatti, Gatti ha perso suo figlio, Alessio nel 2013 per via di un mix di alcol, droga ed eroina e secondo alcune fonti questo avrebbe spinto nel 2016, Franco a lasciare la band per il dolore della scomparsa del giovane.

Nel 2020, però Franco torna nella band e prende parte al Festival di Sanremo, come ospite con i suoi compagni di avventura con la formazione a quattro, quindi con la presenza di Marina Occhiena.

I quattro, ritornati nella formazione originale incidono il brano L’ultimo amore, per poi tornare ad essere un trio e successivamente un duo, formato solo da due elementi: Angelo e Angela.

Dopo la morte di Franco, a distanza di un mese, sua moglie Stefania Picasso, è stata invitata da Mara Venier nello studio di Domenica In e proprio qui la donna ha raccontato la sua storia d’amore con il cantante rivelando il vero motivo della sua morte.

La Picasso, ha confessato di essersi subito innamorata dopo aver conosciuto Gatti e che il loro primo appuntamento non fu del tutto romantico perché andarono assieme a guardare la pellicola Alien.

Le parole della moglie

Dopo sette anni di fidanzamento i due sono convolati a nozze e Stefania era molto gelosa del marito ma ha dovuto mettere un freno perché ha accettato il lavoro di Franco e il fatto che spesso era fuori di casa per i suoi tour.

Continuando il suo racconto, la donna, si è voluta levare un sassolino dalla scarpa, confessando che suo marito non è morto perché si è lasciato andare dopo la morte di loro figlio.

“Non è vero. Aveva patologie pregresse, ne soffriva da tempo,e due anni fa fu contagiato dal Covid. Da allora, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. È per questo che, dopo la reunion di Sanremo, aveva deciso di non andare in tour con i Ricchi e Poveri. Non poteva reggere quei ritmi in quelle condizioni”

Con queste parole la donna ha voluto mettere a tacere le parole dei giornali dell’ultimo mese confessando e mettendo in chiaro che loro figlio non era un tossicodipendente come invece spesso è stato scritto.

Stefania, ha dichiarato che suo figlio faceva l’operatore di borsa e la sera in cui è morto gli aveva chiesto di andare a Sanremo con loro dove Franco sarebbe stato ospite del Festival di quell’anno con i Ricchi e Poveri.

Il ragazzo rifiutò per via del lavoro e un amico ha confermato alla donna di aver trovare una sostanza che l’avrebbe aiutato a rimanere sveglio tutta la notte per portare a termine il lavoro e avendola mischiata e non dosata bene, in quanto non tossicodipendente, è stata letale per lui.