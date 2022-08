Assunzioni a tempo indeterminato, basta la 3 media: rimangono pochissimi posti

A volte il diploma di terza media potrebbe essere il requisito fondamentale per partecipare alle assunzioni per un lavoro a tempo indeterminato.

Le assunzioni, non sempre richiedono titoli altisonanti e grande preparazione. Per fortuna, in alcuni casi, potrebbe bastare il diploma di terza media.

Cerchi lavoro? Ecco le ricerche di assunzioni con terza media

Assunzioni a tempo indeterminato ma con la sola licenza media? No, non è fantascienza ma è possibile. Se cerchi lavoro, infatti, ci sono delle assunzioni che, come requisito fondamentale, non richiedono titoli altisonanti eppure, danno un contratto a tempo indeterminato. In questo caso, le assunzioni riguardano il settore pubblico.

Il comune di Costabissara (in Provincia di Vicenza, in Veneto), infatti, ha bandito un concorso. Lo scopo è l’assunzione di 2 persone che ricopriranno il ruolo di operaio specializzato che appartenga alla categoria B3.

Una delle due risorse lavorerà nel comune di Costabissara. La seconda risorsa, invece, sarà impiegata nel Comune di Isola Vicentina. Sicuramente, si tratta di una ricerca di risorse in un numero molto esiguo. Il lato positivo, però, è il contratto proposto che risulta essere a tempo indeterminato.

Requisiti da possedere

Tra i requisiti da possedere per poter partecipare alla selezione di Costabissara, sarà necessario essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea. Inoltre, necessario aver superato la maggior età. Tra i requisiti importanti, spicca anche quello di essere idonei fisicamente. Inutile dire, che bisogna anche avere il diritto di voto e godere dei diritti civili e politici.

Vengono richieste, inoltre, soltanto figure maschili nati entro il 1985. Necessario anche aver assolto gli obblighi militari. Alla selezione, invece, non possono partecipare, le persone che sono state destituite, dispensate o licenziate da impieghi simili nella pubblica amministrazione. Il licenziamento, insomma, non dovrebbe essere avvenuto a causa di rendimento insufficiente o eventuali provvedimenti disciplinari.

Non può partecipare nemmeno chi è stato interdetto dopo essere stato accusato in sentenze o misure che impediscano il lavoro nell’ambito pubblico. Se si è stati denunciati o si è invischiati in provvedimenti penali in corso, non potrà partecipare alla selezione.

Nel curriculum dovranno essere presenti: patente di guida B, diploma di maturità in istituti che possano aver formato il soggetto ai fini della posizione che andrà a ricoprire. Nel caso non si dovesse possedere il diploma, potrebbe bastare anche la licenza media purché sia stata associata ad una specializzazione o all’attestazione di qualifica. In questo caso, i due documenti, saranno strettamente legati alla professione che si andrà a svolgere.

Per partecipare alla selezione bisognerà partecipare ad una prova scritta e a una prova orale al superamento delle quali si passerà alla valutazione del curriculum. Le domande per partecipare alla selezione possono essere inviate entro l’11 agosto 2022, alle ore 12:00. Le domande potranno avvenire tramite consegna a mano presso il Comune sito in Piazza Vittorio Veneto, numero civico 29, 36100 – Costabissara (VI). Si può optare anche per una raccomandata con ricevuta di ritorno. Oppure attraverso pec all’indirizzo: costabissara.vi@cert.ip-veneto.net.