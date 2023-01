Assegno unico 2023: il calendario con date e scadenze

By

Con il 2023 arrivano anche numerosi obblighi tra cui anche il rinnovo dell’Isee.

Entro quanto tempo questa deve essere rinnovata? Da quando è possibile iniziare ad usufruire dei primi aumenti? Ecco quindi di seguito tutte le date che devono essere segnate sul calendario per questa misura in particolare.

L’assegno unico nel 2023

Durante questi ultimi giorni si è posta molto l’attenzione sull’assegno unico e soprattutto sulle ultime novità che interessano questo Bonus dopo che è stata introdotta la nuova legge di bilancio.

Molti sono coloro che si stanno già attivando per il rinnovo dell’isee così che possa essere corretto il ricalcolo dell’assegno unico.

Infatti durante i prossimi mesi, numerose saranno le famiglie che decideranno di fare domanda.

Parliamo di coloro che nel 2023 diventeranno genitori per la prima volta. Ed è in base al fatto che sono state rilasciate numerose novità che è molto importante tenersi aggiornati sull’assegno unico 2023, sulle date in cui questo verrà accreditato e sulle scadenze di importanti che avverranno nei prossimi mesi.

A partire dal primo gennaio del 2023, tutti gli importi dell’assegno unico saranno aumentati.

Per vedere però questo aumento, infatti da gennaio l’assegno unico sarà adeguato all’andamento dell’inflazione che si è avuta durante gli ultimi 12 mesi.

Si tratta di una percentuale che si aggira intorno all’8,1%. Ciò vuol dire che l’importo base della percentuale va ad aumentare così come accadrà anche alle soglie ISEE.

Infatti, l’importo più alto passerà da 175 e 189 euro per un solo figlio, mentre il limite ISEE non dovrà essere superiore a 15.000 euro bensì potrà arrivare entro la soglia di 16.215 euro.

Sarà poi presente anche un secondo aumento il quale è stato introdotto attraverso la nuova legge di bilancio.

Si tratta di una maggiorazione del 50% per coloro che hanno dei figli che non hanno ancora compiuto un anno di vita e per coloro che hanno dei figli fino a 3 anni nello stesso nucleo e che hanno un ISEE inferiore a 40.000 euro.

Non mancano poi altre novità inerenti ad una maturazione forfettaria per quei nuclei al cui interno sono presenti quattro o più figli. Per queste famiglie la maggiorazione passerà da 100 a 150 euro al mese.

Ognuno degli aumenti appena citati verrà erogato nel mese di febbraio. Infatti, in base a ciò che spiega l’INPS, sarà necessario del tempo per effettuare il ricalcolo dell’assegno.

In ogni caso però è bene sapere che l’importo del mese di gennaio non verrà perso in quanto a febbraio gli italiani vedranno accreditati sia la prima che la seconda mensilità.

A febbraio ci sarà anche un’altra scadenza importante, ossia quella di rinnovare l’isee.

Infatti entro e non oltre il 28 febbraio sarà necessario richiedere l’aggiornamento delle attestazione del 2023 in modo tale che l’Inps sia in grado di effettuare il ricalcolo.

In caso questo non venga effettuato, l’assegno unico ricevuto sarà pari alla cifra minima.

Un’altra cosa molto importante da ricordare è che non sarà necessario presentare domanda dell’assegno unico nel mese di febbraio come all’inizio era stato accennato.

Infatti, come spiega l’INPS, attraverso le risorse del PNRR c’è la possibilità di procedere al rinnovo automatico per tutti coloro che entro il 28 febbraio risultano essere già percettori di tale assegno.

Chi invece è costretto a presentare la domanda entro il 28 febbraio sono quelle famiglie che ancora non stanno usufruendo di tale agevolazione ma che adesso hanno deciso di cogliere al volo questa opportunità.

Le date da segnare da febbraio fino alla fine dell’anno

Durante il mese di marzo inizierà un nuovo periodo per quanto riguarda la percezione dell’assegno unico.

Questo infatti durerà dal terzo mese dell’anno fino al secondo mese del 2024.

Come già detto prima, non sarà necessario presentare una nuova richiesta in quanto questa verrà rinnovata d’ufficio.

Ciò che invece è necessario è il rinnovo dell’isee, un documento necessario all’INPS per valutare attentamente il nuovo importo in base all’attestazione ricevuta.

Ed è proprio durante il mese di marzo del 2023 che gli italiani potranno vedere accreditato l’importo effettivo dopo aver ricalcolato l’ISEE aggiornato.

A questo riguardo in molti sono coloro che si aspettano un aumento nel momento in cui l’Isee 2023 risulta essere più basso di quello del 2022.

In caso contrario, potrebbe anche accadere che l’assegno unico sia più basso perché l’Isee più alto dell’anno passato.

Dal mese di aprile fino al 30 giugno è ancora possibile procedere al rinnovo dell’isee e quindi ricalcolare l’assegno del mese di marzo.

Così facendo si potranno ottenere tutti gli arretrati non erogati anche se, coloro che fino ad allora non rinnovano tale documentazione, riceveranno l’importo minimo fino a quando non desiderano di presentare domanda.

Un importo minimo il quale sarà pari a 54 euro.

La stessa cosa accade per la domanda. Infatti nel momento in cui una famiglia che ha tutti i requisiti nel mese di marzo e sceglie ancora di non presentare la richiesta entro il 28 febbraio, potrà farla anche in seguito entro il 30 giugno così da ottenere tutti gli arretrati.

Dopo la data del 30 giugno, chi presenterà domanda per l’assegno unico non potrà più ricevere gli arretrati.

Infatti, chi effettua la richiesta a luglio percepirà l’assegno unico dal mese successivo senza vedere accreditato gli importi del mese precedente.