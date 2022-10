Assegno INPS, 1380€ al mese per queste famiglie: come rientrare in graduatoria

C’è un nuovo assegno INPS che prevede ben 1380 euro per queste famiglie. Vediamo insieme chi può ottenerlo e richiederli.

Gli esperti mettono l’accento sul fatto che questo sarà un inverno difficile, sotto ogni punto di vista. Si parla di rincari su spesa, bollette e carburante che per le famiglie stanno diventando impossibili da gestire. Per questo motivo, l’ex Governo Draghi ha messo in campo alcuni bonus per dare un concreto aiuto a tutti i cittadini italiani, ancora all’attivo oggi e in affiancamento ai nuovi che stanno per essere emessi dal Governo Meloni. Uno in particolare tratta del nuovo assegno INPS da 1380 euro per queste famiglie in particolare: facciamo chiarezza?

Nuovo assegno Inps: caratteristiche

Come accennato, l’INPS ha messo a disposizione una serie di aiuti che possono agevolare le famiglie italiane, visto il periodo a cui si fa riferimento. Sono molte le persone che si trovano in difficoltà e l’inflazione non aiuta certamente, tanto che in inverno si prevede un peggioramento della situazione.

L’INPS si mette a disposizione per le famiglie studiando ogni tipo di aiuto possibile, con sussidi che possano fare la differenza. La stangata delle bollette è oramai un fatto concreto, così come il caro carburante e spesa.

Una stima ha definito che nel prossimo anno le famiglie si troveranno a spendere circa 5.200 euro di luce e gas: a questo punto l’INPS ha messo sul tavolo un nuovo assegno molto interessante a disposizione di alcune famiglie in particolare.

Come si rientra nella graduatoria?

L’aiuto di cui sopra è a disposizione di chi si è iscritto alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali con i familiari. Chi lo conosce sa bene che il programma è chiamato HCP – Home Care Premium – è ha la particolarità di conglobare una serie di iniziative molto importanti, nell’aiuto dei diversamente abili e delle loro famiglie.

Questo vuol dire che potranno essere avvantaggiate con erogazioni in termini di denaro e agevolazioni di vario tipo.

Chi riceve i 1380 euro?

Per tutti coloro che hanno un ISEE che non supera gli 8.000 euro – rientrando nella Fascia 1 – si potranno ricevere 1.380 euro al mese. È una cifra molto alta ed è per questo motivo che questo aiuto viene definito come uno dei più forti della sua categoria.

Chi rientra nella Fascia II potrà usufruire di 1.165 euro al mese, rientrando sempre negli 8.000 euro di ISEE come sopra. Nel caso in cui l’ISEE fosse di 16.000 euro, le famiglie potranno richiedere 1.200 euro al mese.

Nel momento in cui si parla di invalidità molto grave, gli aiuti cambiano e vengono gestiti caso per caso. In ogni caso è bene chiedere informazioni all’INPS, ufficio di competenza, oppure collegarsi direttamente al sito per approfondire l’argomento e vedere se si risponde a tutti i requisiti di cui sopra, richiesti. Anche il CAF arriva in aiuto di chi non sa come muoversi per la richiesta o per la valutazione della graduatoria.